Condizionatore e costi troppo alti, esiste un’alternativa per risparmiare

Quali sono le alternative al condizionatore per combattere questa calda estate? Scopriamo insieme quali sono i modi per risparmiare

La bella stagione è appena iniziata, ma le temperature sono già alte e in tanti non possono fare a meno di combattere il caldo con l’uso del condizionatore.

Mai come quest’anno, però, c’è un problema da non sottovalutare. Si tratta della crisi energetica in atto che le famiglie e le imprese italiane stanno vivendo. Come risparmiare? Esistono dei modi per farlo, come delle alternative all’uso del condizionatore. Scopriamo quali sono.

Addio condizionatore, l’alternativa per risparmiare

La prima alternativa al condizionatore è il ventilatore. Il risultato non sarà lo stesso ma si potrà notare il risparmio a livello economico. C’è poi l’uso delle piante rampicanti, tra cui l’edera e la vite. La loro presenza aiuta a ridurre la temperatura all’interno della casa e inoltre è un modo carino per abbellirla. Se abitate al pianterreno ed avete un giardino, potete piantate degli alberi che forniscono un riparo ombreggiato.

Pensate poi ai tetti o muri versi, vale a dire quei manti vegetali che vengono utilizzati sia come coperture per i tetti, sia per le pareti verticali. Essi diminuiscono la penetrazione del calore all’interno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Scorpione, sapete qual è il più grande pregio di questo segno?

Anche lo Stato ha messo in atto delle condizioni che i cittadini devono rispettare sia d’estate che d’inverno. In particolare, nelle Pubbliche Amministrazioni è stata introdotta una stretta sui condizionatori e sui termosifoni che consiste nel porre dei limiti alla temperatura: non essere minore dei 27 gradi durante la stagione estiva e non superare i 19 gradi durante la stagione invernale.

Anche alcuni Sindaci di vari paesi hanno introdotto un escamotage riguardante l’illuminazione pubblica e si pensa ad un’introduzione di una misura inerente al limite dell’utilizzo del climatizzatore e del condizionatore durante la stagione estiva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ucraina , le parole di Johnson: “Sarà una lunga guerra”

Se proprio non riuscite a fare a meno del condizionatore, usatelo però in modo corretto e senza eccesso. Una volta acceso, chiudete i vetri delle finestre, evitate di utilizzare il forno per preparare da mangiare.