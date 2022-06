“DEVO MORIRE” Paolo Bonolis sconcertato dalla risposta: non sapeva proprio come reagire e quindi ha…

Paolo Bonolis, durante la puntata di Avanti un altro era successo il finimondo: il conduttore non sapeva proprio come reagire e quindi…

Le repliche attualmente in onda di “Avanti un altro” risalgono alla passata stagione televisiva. Il quiz game di Canale Cinque, che da anni vede il formidabile duo di conduttori composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti al timone, non manca di tenere viva l’attenzione del pubblico. Grazie alla sintonia instauratasi tra i padroni di casa e alla struttura vincente del format stesso, “Avanti un altro” è sempre una garanzia per la rete ammiraglia di Mediaset.

Ripercorrendo le puntate del celebre gioco televisivo, i telespettatori hanno l’opportunità di cogliere una serie di passaggi e di siparietti divertenti a cui, spesso e volentieri, non avevano prestato la meritata attenzione. Solamente nel corso della replica di quest’oggi, lunedì 20 giugno, gli aspetti su cui soffermarsi sono stati davvero molteplici.

Una frase, in particolare, non aveva mancato di lasciare di sasso i presenti alla registrazione, così come i conduttori Paolo e Luca. Bonolis, che in qualunque circostanza dimostra sempre di avere la parola pronta, era apparso a dir poco in difficoltà. Non sapendo come reagire, il conduttore aveva deciso di…

“DEVO MORIRE” Paolo Bonolis sconcertato dalla risposta: non sapeva proprio come reagire e…

L’episodio a cui stiamo facendo riferimento risale ad una puntata della scorsa edizione di “Avanti un altro”. Il quiz game di Canale Cinque che fa concorrenza a “L’Eredità”, in oltre dieci anni di messa in onda, non ha mai cambiato la propria impostazione, a partire dalla coppia stessa di conduttori.

La sintonia tra Luca e Paolo è, d’altra parte, una delle colonne portanti del quiz game, che non potrebbe mai venir meno. Ad essere rimasta costante, in tutte le edizioni del programma, è inoltre la presenza dei consueti “valletti” di serata, generalmente persone anziane che si prestano più che volentieri alle battute e alle prese in giro del conduttore.

La replica trasmessa su Canale Cinque quest’oggi, lunedì 20 giugno, è la testimonianza lampante del clima che si respira in ogni puntata del quiz game. Dopo l’irriverente sigla “Ricordati che devi morire“, cantata come sempre dal collega di Bonolis, il presentatore si era rivolto con sorriso beffardo all’anziana valletta.

“Qui mi ricordano che debbo morire” aveva constatato il conduttore, che non si sarebbe mai aspettato la risposta che, pochi secondi dopo, gli avrebbe fornito l’anziana stessa. “Non si preoccupi, devo morire prima io” aveva replicato la valletta, pietrificando Bonolis.

Per la prima volta in assoluto, il collega di Luca Laurenti sembrava proprio non riuscire a reagire di fronte a quello che stava accadendo. Fortunatamente, ci aveva pensato il pubblico a rompere il gelo calato in studio, scoppiando in una risata fragorosa e incontrollabile che non mancò di trascinare persino la valletta stessa.

A Bonolis, in quella circostanza, rimaneva ben poco da fare. Il conduttore, che non era riuscito a trattenersi ulteriormente, aveva seguito le orme del pubblico abbandonandosi ad una risata liberatoria.