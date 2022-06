Elisabetta Gregoraci ancora single, altro che “fila di corteggiatori”: il retroscena inedito spiazza tutti

La showgirl volto di “Battiti Live” ha ammesso il motivo per cui, secondo lei, nessun uomo si farebbe avanti. Non è come sembra.

La conduttrice di Soverato in questi giorni è impegnata con la nuova conduzione di “Battiti Live 2022”, lo show musicale che quest’anno andrà in onda a partire dal 5 luglio in prima serata su Italia 1. Le serate che animeranno l’estate sono partite il 17 giugno a Bari, per poi proseguire a Gallipoli e finiranno con l’ultima tappa a Trani il 10 luglio.

Impegnatissima dal punto di vista lavorativo, invece la showgirl ex “Miss Italia 1997”, non sembra molto felice sotto il profilo emotivo. Oggi Elisabetta Gregoraci vive nel Principato di Monaco con il figlio Nathan Falco nato dalla relazione con Flavio Briatore con cui è ancora in ottimi rapporti.

Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore, all’ex gieffina sono stati attribuiti diversi flirt, ma pochi confermati. Intervistata da Grazie ha svelato il motivo, secondo lei, del perché non riesce a trovare nessuno per arricchire la sua vita.

Elisabetta Gregoraci single e abbandonata, ecco perché

Ha un fisico statuario tonico e muscoloso, uno sguardo che fa innamorare e occhi incandescenti e sensuali, eppure Elisabetta è ancora single.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Cristel Carrisi beccata così: la figlia di Albano e l’hobby “pericoloso”. Eclatante – FOTO

“Mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima al di là del mio aspetto”, spiega a Grazia la showgirl. Nonostante la notorietà possa averle spesso messo i bastoni tra le ruote, Elisabetta sa quello che desidera nella sua vita e accanto al figlio che ama alla follia avrebbe bisogno anche di un uomo di cui perdere la testa e con cui costruire una famiglia.

Poi arriva la confessione che spiazza e che forse secondo lei più di ogni altra cosa allontanerebbe i presunti corteggiatori:

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata”. Spiega in maniera secca e concisa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato: rimarrete di sasso!

“Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire”. Per lei sono questi i motivi della sua solitudine, essere una donna tosta e indipendente fa paura più che mai, anche se ti chiamo Elisabetta Gregoraci e sei una dea in terra.