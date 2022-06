Eredità, il ruolo del conduttore Flavio Insinna è davvero a rischio? Spunta il nome del collega che potrebbe soffiargli il posto: è inaspettato

Dal giorno in cui Fabrizio Frizzi ha lasciato orfani i telespettatori di Rai 1 della sua insostituibile presenza, il suo ruolo all’interno del quiz game più celebre della tv è stato ereditato da Flavio Insinna. Quest’ultimo, pur non potendo eguagliare in alcun modo le qualità del collega, è riuscito ad assicurarsi il consenso dei fan giorno dopo giorno.

Insinna, affiancato dagli immancabili professori, ha fatto sì che il gioco televisivo assumesse un piglio ironico e divertente, così da permettere ai telespettatori di trascorrere momenti di pura spensieratezza.

Ma cosa sappiamo circa il futuro lavorativo del presentatore in casa Rai? Stando alle voci di corridoio, lo scettro di padrone di casa de “L’Eredità” potrebbe essergli presto soffiato da un collega più che noto. Flavio, di fatto, non dovrebbe minimamente adagiarsi sugli allori.

Eredità, Flavio Insinna a rischio? Spunta il collega che potrebbe soffiargli il posto: è proprio lui!

Ormai da quattro anni, Flavio Insinna è il volto simbolo del quiz televisivo più longevo della Rai. “L’Eredità”, da ben vent’anni, tiene compagnia ai telespettatori con il consueto appuntamento del preserale, e non vi sono dubbi che, almeno parzialmente, il successo del format sia dovuto alla bravura incontestabile dei presentatori che si sono succeduti.

A questo proposito, stando alle voci di corridoio che si sono diffuse di recente, il ruolo di Flavio Insinna potrebbe essere seriamente a rischio. Negli ultimi giorni, nello specifico, si è iniziato a vociferare di un noto collega del romano che, sempre secondo i rumors, potrebbe soffiargli lo scettro di “padrone di casa” de “L’Eredità”.

Stiamo parlando del celebre Marco Liorni, che proprio in occasione della pausa estiva ha sostituito Flavio Insinna nella fascia del preserale, al timone del format “Reazione a catena”. Sarebbe proprio lui, stando alle voci trapelate, il papabile conduttore della prossima edizione de “L’Eredità”.

Al momento, tuttavia, nessuna notizia circa un eventuale addio di Insinna è stata effettivamente confermata. Per saperne di più, dunque, non possiamo far altro che attendere dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici di Viale Mazzini.