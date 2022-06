Fabrizio Frizzi, sul web compare un vecchio video che fa commuovere tutti

Sono passati ormai 4 anni dalla morte del celebre conduttore e oggi sul web è apparso un video di Fabrizio Frizzi che ce lo ricorda come la grande persona che era

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati in assoluto nel panorama televisivo italiano. Era prima che un personaggio di spettacolo, una persona speciale ed era amato da tutti tanto nella vita privata quanto in quella professionale. Nonostante siano ormai passati 4 anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo e il dolore per l’enorme perdita sono sempre vivi.

Fabrizio Frizzi ci lasciò il 28 marzo 2018. Gli ultimi mesi prima di morire furono per Fabrizio estremamente difficili, a causa della sua malattia, ma lui non perse mai il sorriso. Nell’ottobre 2017 Frizzi fu colpito da un ictus che lo costrinse a stare ricoverato in ospedale per due mesi. Poi nel marzo dell’anno successivo venne colpito da un’improvvisa e violenta emorragia cerebrale e solo pochi giorni dopo si spense per sempre.

Fabrizio Frizzi, il video ricordo che ha fatto piangere tutti

A quattro anni dalla sua inaspettata scomparsa, nessuno ha dimenticato Fabrizio Frizzi, la sua professionalità e la sua gentilezza. Sul web sono tantissime la fan page a lui dedicate che, giornalmente condividono bei ricordi del conduttore per far sì che la sua memoria non vada mai persa.

Proprio poche ore fa è stato pubblicato dalla pagina Instagram ‘persemprefrizzi‘ un video estremamente emozionante dove vediamo il celebre conduttore de l’Eredità, fare una sorpresa alla sua grande amica e collega Antonella Clerici, andandola a trovare in studio durante una puntata del suo programma La prova del cuoco. Era il dicembre 2017 e Frizzi era stato da poco dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per oltre due mesi a causa dell’ischemia che lo aveva colpito. Nel video è presente anche Carlo Conti che in quel periodo sostituiva Frizzi nella conduzione del suo programma su Rai 1.