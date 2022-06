Un uomo di 57 anni ed il figlio 32enne sono morti in un tragico incidente nella mattinata di ieri sull’autostrada A14 tra Fano e Marotta (Pesaro e Urbino).

Stavano viaggiando per lavoro lungo l’autostrada A14, ma sono rimasti vittima di uno scontro nel tratto compreso tra Fano e Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino. Questo il tragico di un uomo di 57 anni e del figlio 32enne.

I due insieme ad un collega, si trovavano a bordo di un’auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è entrata in collisione con un’altra vettura condotta da una ragazza. Dopo l’impatto, padre e figlio sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo morendo sul colpo. Feriti il collega e la giovane alla guida dell’altra auto.

Dramma sull’autostrada A14 nella mattinata di ieri, domenica 19 giugno. Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incidente verificatosi tra Fano e Marotta (Pesaro e Urbino). A perdere la vita Michele Ascione ed il figlio Giovanni, di 57 e 32 anni, titolari di un’impresa nel settore nautico.

Secondo le prime informazioni, come riporta Il Resto del Carlino, padre e figlio stavano viaggiando per lavoro, insieme ad un loro collaboratore di 30 anni, a bordo di una Lancia Y. La vettura improvvisamente si è scontrata con una Toyota Yaris, alla guida della quale vi era una ragazza. Il violento impatto ha fatto ribaltare più volte la Lancia e Michele e Giovanni sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo finendo sull’asfalto.

Sul luogo della tragedia sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi del 118. I sanitari, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime, sopraggiunto sul colpo. Il collaboratore e la giovane alla guida della Yaris sono rimasti feriti gravemente e trasportati in eliambulanza presso l’ospedale Torrette di Ancona, dove ora, scrive Il Resto del Carlino, si trovano ricoverati in prognosi riservata.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale che, giunti sul posto, hanno provveduto ai rilievi di legge.