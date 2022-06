Avete visto l’ultimo post di Carolina Stramare? Le sue foto in bikini hanno già fatto il giro del web: uno spettacolo senza precedenti

Ha conquistato tutti con la sua bellezza, ha soltanto ventitré anni ma molte esperienze alle spalle, in particolare la vittoria di “Miss Italia 2019″.

Occhi verdi, capelli lunghi neri e labbra da baciare. Carolina Stramare non perde occasione di stupire i fan con alcuni scatti mozzafiato che pubblica sui social. E’ seguita da quasi mezzo milione di follower che impazziscono per lei e non possono fare a meno di supportarla e sostenerla in ogni situazione.

Carolina Stramare, in bikini è irresistibile: sono finte? – FOTO

Per Carolina Stramare è arrivato il momento di godersi l’estate e così tra uno shooting fotografico e una campagna pubblicitaria si lascia andare ad un tuffo in piscina o al mare. Ha appena condiviso con i fan alcuni scatti mozzafiato che hanno stupito il web e sono diventati virali. Occhiali da sole, capelli raccolti e un bikini rosa che mette in risalto la sua bellezza e la sua carnagione.

Il dettaglio che non è passato inosservato è il suo décolleté e come la modella si palpa per coprire le sue forme. Like e commenti non mancano e sono in tanti ad aver lasciato un messaggio sotto al post. Tra i tanti si legge: “Stupenda ninfa” e poi ancora “Fonte inesauribile di bellezza e dolcezza”, qualcun altro ha aggiunto: “Che bella che sei principessa”.

Carolina Stramare da anni regala grandi emozioni al pubblico che vorrebbe rivederla in televisione non desidera altro. A quanto pare, però, l’ex Miss Italia ha deciso di intraprendere un percorso diverso rispetto alle sue colleghe.

Infatti, ha scelto la moda. Il piccolo schermo non fa per lei, ma la sua carriera è appena iniziata e le carte da giocare sono ancora tante. Per adesso la modella ha tanti progetti da realizzare e un futuro tutto da scrivere.