Gianni Sperti e Paola Barale si sono lasciati oramai da tantissimi anni: ancora oggi, però, si parla spesso di loro sui giornali ma anche sui social

Gianni Sperti è uno degli opinionisti più discussi del famoso programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Con il suo talento e la sua ironia è riuscito a conquistare lo spettacolo italiano. Inizialmente era solo un ballerino, poi ha deciso di cambiare rotta e di intraprendere una carriera completamente diversa.

La sua vita pubblica è sempre stata sotto ai riflettori, mentre per il privato, col passare degli anni, ha imparato a gestire il suo privato per tenerlo tale. Per tanto tempo Gianni è stato con Paola Barale, con lei ha condiviso una storia d’amore davvero molto importante e per un periodo di tempo, hanno pensato davvero che tra di loro sarebbe durata per sempre.

Gianni Sperti e quella confessione su Paola Barale

