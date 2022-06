Ida Platano devastata da una morte improvvisa: la nota dama di Uomini e Donne ha pubblicato delle stories davvero da brividi

Ora che l’estate è ormai entrata nel vivo, la splendida Ida Platano sembra approfittare di ogni momento disponibile per godersi un po’ di meritato relax. Oltre ad occuparsi del salone di hair-styling di sua proprietà, la bresciana continua a portare avanti le sponsorizzazioni che le permettono di arrotondare lo stipendio.

Quello che non potrebbe mai mancare, nelle giornate di Ida, è proprio il contatto con il pubblico. In virtù della sua popolarità e dell’affetto che i followers nutrono per lei, la Platano è riuscita a creare un vero e proprio “impero” nell’universo social, fatto di momenti di autentiche risate ma anche di occasioni in cui, a prendere il sopravvento, sono le confidenze.

Soltanto nelle scorse ore, a tal proposito, l’ex di Riccardo Guarnieri ha voluto condividere con i fan una notizia che l’ha turbata moltissimo. Una morte così atroce non poteva in alcun modo passare inosservata.

Ida Platano, la morte che l’ha devastata: il commento da brividi apparso sui social

Instagram non è solamente uno strumento che permette alla Platano di “influenzare” le scelte e gli acquisti dei fan, ma è, primariamente, un veicolo di comunicazione per la dama più nota di “Uomini e Donne”. Con gli utenti che la seguono, che sono ogni giorno più numerosi, la bresciana ama parlare davvero di tutto.

In questi ultimi giorni, nello specifico, Ida ha voluto condividere con i fan una notizia che l’avrebbe particolarmente turbata. Si tratta della morte di Elena Del Pozzo, la bambina del Catanese uccisa dalla mamma Martina Patti. Proprio nella giornata di ieri, la Platano ha condiviso delle Instagram stories a dir poco emblematiche.

La dama, che stava seguendo gli ultimi sviluppi del caso di Elena attraverso il telegiornale, non ha mancato di registrare alcuni video e di commentare, a modo proprio, la terribile vicenda che l’avrebbe letteralmente scossa.

La scritta “Elena“, accompagnata da un cuore bianco, rappresenta la prova lampante del fatto che questo avvenimento, pur non direttamente, ha lasciato una profonda ferita nel cuore di Ida.