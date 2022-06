“Ti amo”, Marina La Rosa ballo sfrenato in spiaggia: movenze sensuali e femminilità esplosiva. Fan incantanti – VIDEO

A volte basta un tramonto soffuso, una spiaggia incantata, un po’ di musica e un cocktail tra le mani per essere felici. È questo che insegna la ex gieffina 2000.

“Ti ho sempre trovata simpatica, ironica ed intelligente dal GF 2000, dove tu avevi 23 anni ed io 22 😉. Ora sei anche meglio…Enjoy!”, “Ti amo”, “Mi eri mancata”, “Che classe🙌”, “Sei un capolavoro assoluto, totale, eterno”.

I fan di Marina La Rosa si sono scatenati nei commenti a margine dell’ultimo post che la ex gieffina ha pubblicato ieri sera nella sua pagina Instagram.

Se all’epoca era soprannominata “La gatta morta” dai telespettatori, oggi l’opinionista e showgirl ha cambiato decisamente vita.

Dopo il clamore suscitato nella Casa, è oggi sempre di meno contattata per apparizioni tv e preferisce fare la mamma dei figli Andrea e Gabriele nati dopo il matrimonio con Giudo Bellitti nel 2018.

Siete curiosi di vedere il video che ha tanto incuriosito i follower e riempito il suo feed di commenti concitati?

Marina La Rosa fa sognare, “Senza scarpe e senza se e senza ma”

Un cambio di vita molto importante che oggi l’ha portata a restare molto più in disparte dal mondo dello spettacolo rispetto ad alcuni anni fa. Marina è sempre molto attenta al modo in cui si pone, usa parole garbate nel rivolgersi ai fan e mostra solo contenuti “puliti” e innocui.

Molto distante dall’immagine di lei di “appena” 22 anni fa quando riempiva le copertine dei quotidiani nazionali di gossip.

In questi giorni con la famiglia si trova a Pantelleria dove sta trascorrendo le vacanze. Nel breve video che la cattura, si vede la spiaggia al tramonto con il sole che lento cade a capofitto dentro l’acqua e porta dietro di sé i colori di una terra affascinante.

Marina tiene in mano un cocktail e balla spensierata mentre alle sue spalle risuona ‘Maracaibo’. Jeans corti e camicia bianca annodata in vita, alza le braccia al cielo e muove i fianchi per restare a ritmo dei questo brano che profuma d’estate e spensieratezza.