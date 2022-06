“CHE PEZZO DI F….”: Nunzia De Girolamo, costume dalle aperture da infarto e posa rovente. (sono tutti pazzi di lei) – FOTO

Nunzia De Girolamo si è mostrata intenta a rilassarsi al mare indossando una mise unica. Si tratta di un costume dalle aperture mozzafiato.

Instagram in tilt a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Nunzia De Girolamo. Si tratta di una foto da un momento in cui l’amata conduttrice è ritratta intenta a rilassarsi al mare indossando un costume irresistibile.

46 anni, di Benevento, il suo nome è dapprima diventato conosciuto nel mondo della politica. Nunzia è stata, infatti, deputata in due legislatore per poi essere Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta – dal 28 aprile 2013 al gennaio 2014.

Chiuso il capitolo nella politica è approdata sugli schermi come ospite in molti format nonché come conduttrice: in parallelo ha conquistato una grande popolarità su Instagram, dove mostra momenti sui set e attimi spensierati. Ogni contenuto fa sempre il pieno di like come è accaduto a seguito dell’ultimo apparso sul suo feed da sogno.

Nunzia De Girolamo in costume: visione indimenticabile