Ornella Muti infiamma i social: “SE SOLO POTESSI…”. La FOTO evidenzia un particolare che NON PASSA INOSSERVATO

Ornella Muti infiamma i social, il suo scatto evoca piacevoli idee. E’ un trionfo di bellezza, sensualità e femminilità.

Nata a Roma il 9 marzo del 1955, Francesca Romana Rivelli, in arte Ornella Muti, è una nota attrice che ha contribuire a dare quel tocco in più al panorama artistico italiano. Brava e bella, Ornella si è fatta valere sin da subito, collezionando numerosi successi e premi alla carriera come una targa d’oro ai David di Donatello, tre Globi d’oro, due Grolle d’oro, tre Ciak d’oro, due Nastri d’Argento e tanto altro ancora.

La sua carriera è stata decisamente brillante e fortunata ed ha avuto l’onore ed il piacere di collaborare con nomi illustri del cinema italiano. Ornella si è sposata due volte, è madre di 3 figli e nonna di diversi nipotini. La sua figura è spesso accostata a quella del cantante, attore e showman Adriano Celentano, dopo anni è stato confessato (da lui) che durante le riprese del film Innamorato pazzo, i due hanno avuto un flirt. La cosa fece scalpore in quanto Adriano era già sposato con Claudia Mori.

Ornella Muti mostra la sua parte più bella, i fan sono su di giri

Ornella Muti è una delle donne più belle d’Italia, all’età di 67 anni riesce ancora ad attirare molta attenzione. L’ultima foto postata su Instagram ha mandato su di giri tutti i fan. L’attrice è seguita da 307K di follower, una quantità decisamente considerevole.

Sguardo magnetico, sorriso accennato, fisionomia del viso perfetta, capelli vaporosi e viso delicatamente appoggiato al bancone di un bar; un caffè che aspetta di essere sorseggiato. Il buongiorno di Ornella Muti migliora il lunedì a milioni di fan che non possono far altro che bearsi di così tanta bellezza.

Sono in molti a commentare lo scatto, qualcuno scrive: “Se solo potessi incontrarti una volta nella vita”, “Ornella sei fantastica, unica, inimitabile”.

Ancora una volta, l’attrice lascia il segno, è bastato poco per attirare l’attenzione su un particolare sublime, gli occhi che sembrano non avere mai fine.