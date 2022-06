Il figlio di un grande artista italiano è ora un uomo e anche lui dedica la sua vita alla musica e al canto. Siete riusciti a indovinare?

Ripercorrendo la vita di un artista sono molte le immagini che possono identificare una tappa significativa della sua storia. È questo il caso di uno scatto che segna con grande probabilità un momento importante nella vita del cantante e compositore di cui verrà svelata, qualora non fosse ancora stata indovinata, l’identità.

“Qualche anno fa“, o meglio: “quando ero una persona seria“, scrive ironicamente l’artista in didascalia alla sua ultima condivisione sui social apparsa agli occhi dei suoi fan proprio in questi giorni. Si tratta di un prezioso ritrovamento che descriverebbe alla perfezione un istante della sua infanzia, epoca che già si dimostrava interamente dedita a quella che sarebbe poi divenuta la sua più grande passione. La musica.

Venuto al mondo nella Capitale e cresciuto in una famiglia di artisti, il compositore nato sotto il segno dell’Acquario e classe 1974, ha condiviso la sua iniziazione e il suo talento in continua ascesa con alcuni dei più importanti cantautori della storia italiana. Fra questi, ad esempio, Lucio Dalla. All’età di soli cinque anni inizia a prendere lezioni di violino, nobile strumento che lo accompagnerà nel suo percorso di formazione per una decade. Non lo avete ancora riconosciuto?

Sapete chi è in FOTO? È il figlio di un grande artista italiano, anche lui canta

Svelato il mistero. La prima fotografia è un bellissimo ritratto di Marco Morandi, figlio dell’attrice di origini venete Laura Efrikian nonché prima moglie del poliedrico artista nativo di Monghidoro, Gianni Morandi.

Padre e figlio sono stati sin dalla tenera età di Marco, fino a tempi più recenti, assieme sul piccolo schermo. Talvolta duettando assieme, divenendo protagonisti di nostalgici o divertenti sketch, oppure raccontando alcuni aneddoti personali uno dell’altro in interviste realizzate anche separatamente.

Nonostante il suo iniziale sogno nel cassetto, di essere un giorno un violinista, l’artista si affaccia molto presto al mondo dello spettacolo percorrendo una strada tutta sua e leggermente diversa dalle sue iniziali premesse.

La somiglianza, inoltre, di quest’ultimo con il magnifico Gianni è davvero incredibile. Specialmente per quel che riguarda il suo taglio degli occhi. Elemento di inequivocabile analogia fisica tra i due artisti, che fra l’altro viene spesso rimarcato anche dall’attenzione dei loro stessi fan in rete.

Oltre allo scatto vintage, pochi giorni fa, il cantautore ha proposto un’ulteriore istantanea mentre percorreva la via dedicata ad una delle sue più importanti ispirazioni. Quella relativa alla personalità di Rino Gaetano. Difatti, il “piccolo” Morandi, nel 2002 partecipò nuovamente al “Festival di Sanremo” con un brano che riportava come suo titolo quello di un successo del cantautore di origine calabrese prematuramente scomparso.