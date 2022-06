Sapete qual è il segno zodiacale più orgoglioso di tutti? Questo segno non ammetterà mai di avere torto.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo di orgoglio. Sapete qual è il segno zodiacale che non ammetterà mai e poi mai di avere torto?

Leone, il segno zodiacale più orgoglioso

Ebbene sì, è proprio lui il segno più orgoglioso dello Zodiaco. Per quanto possiate dargli delle buone ragioni per dubitare della sua posizione, un Leone non ammetterà mai di avere torto. Questo segno è infatti uno destre segni di fuoco, insieme ad Ariete e Capricorno. Con loro condivide il carattere forte e l’atteggiamento fiero, oltre all’innata propensione per la leadership. L’orgoglio è sicuramente un altro tratto che accomuna i tre segni, anche se nel Leone è più spiccato che negli altri.

In amore il Leone è un partner difficile perché pretende molto e difficilmente si sa accontentare. Impiega molto tempo ad affezionarsi e a creare un legame forte, ma una volta che lo fa sa essere anche estremamente fedele. Molto spesso si dice che i Leone non abbiano dei sentimenti, ma non è così. Sono solo più bravi di molti altri a direzionarli e sanno sempre (o quasi) di cosa hanno bisogno. Un Leone è sicuramente un partner stabile ed affidabile, capace di arricchirvi ed aiutarvi a mettere a frutto i vostri talenti più nascosti.