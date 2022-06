Melita Toniolo si è mostrata divina sulla sua seguitissima pagina Instagram. Tra lo sguardo e la mise i fan non sanno dove guardare: visione travolgente.

Curve esplosive, mise da favola. L’ultimo post sui social condiviso da Melita Toniolo ha lasciato tutti senza fiato, tanto che Instagram è andato in tilt.

La showgirl veneta, nata a Trieste 36 anni, non smette mai di stupire con il suo fascino incredibile, costante anno dopo anno.

Diventata conosciuta a seguito della partecipazione al “Grande Fratello” si è poi affermata sulla scena della spettacolo, prendendo parte a format di successo nei panni di showgirl e conduttrice.

In parallelo alla carriera sugli schermi ha raggiunto un grande seguito sul web, in particolare su Instagram dove racconta la sua vita scandita tra set e shooting nonché mostrando attimi spensierati come nel caso dell’ultimo post condiviso in cui si è mostrata divina.

Melita Toniolo irresistibile, mise e sguardo da infarto

