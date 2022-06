Spesa, se lo metti in carrello puoi rischiare grosso: sorprese terribili

Spesa, attenzione a quello che fai. C’è un prodotto che è risultato essere molto pericoloso per la nostra salute. Ecco la verità

Quando parliamo di fare la spesa dobbiamo ricordarci di prestare sempre tantissima attenzione. Le insidie sono ovunque, anche dietro le etichette che pensiamo siano il meglio del meglio. Sappiamo che tutto il mondo ci invidia i nostri prodotti di eccellenza, quelli che si fregiano del marchio Made in Italy e che valgono una fortuna.

Non tutto però è oro quello che luccica. Sono tantissimi, infatti, i prodotti che vengono imitati e non solo all’estero. Lo rivela l’ultimo report dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) che ha effettuato oltre 60 mila controlli in Italia e quasi 1.000 all’estero, nella grande distribuzione e online.

L’esito è stato devastante: la quantità di merce contraffatta trovata dalla Guardia di Finanza sugli scaffali è stata immane. Circa cinque milioni e mezzo di pezzi irregolari per oltre nove milioni di euro. Ma sapete qual è l’elemento al quale fare più attenzione? Se state pensando al vino vi sbagliate!

Spesa: ecco a “chi” devi fare attenzione

Nelle indagini eseguite dalla GdF le sorprese sono state parecchie. Non solo prodotti alimentari quelli che sono stati controllati ma anche tecnici come sementi, mangimi, fertilizzanti e molto altro con controlli a tappeto impressionanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Italia, chiudono tre grandi supermercati: Conad, Carrefour e… cambia tutto (non ci posso credere)

Tra questi anche alcune eccellenze che rappresentano il Made in Italy nel mondo. Il vino, in generale, è oggetto di imitazione come anche l’olio extra vergine di oliva. Ma secondo le ultime indagini non sono questi i prodotti più contraffatti in assoluto.

Quando li si mette in carrello bisogna prestare molta attenzione ma ancora più scrupolosi è necessario essere quando si acquista la carne. Sia fresca che lavorata (salumi e insaccati) per l’anno 2021 è risultata essere il prodotto più contraffatto in assoluto.

Diverse sarebbero le irregolarità in diversi punti della filiera produttiva. Dalla provenienza degli animali che spesso non viene tracciata a regola alle tecniche di produzione che non rispettano gli standard fino alle proprietà organolettiche alterate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Allarme caldo estremo: morti oltre 2000 bovini negli Stati Uniti – VIDEO

Insomma il pericolo c’è ed è per questo che è sempre necessario leggere le etichette di tutto quello che si acquista, soprattutto della carne quando la si compra già confezionata.