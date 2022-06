Ieri pomeriggio a San Vito, comune della provincia del Sud Sardegna, un uomo è morto dopo essersi schiantato alla guida di un Suv contro il guardrail.

Sud Sardegna, Suv si schianta contro il guardrail della statale: morto un uomo di 44 anni

Un incidente stradale è costato la vita ad un uomo nel pomeriggio di ieri, domenica 19 giugno, sulla strada statale 387 nel territorio comunale di San Vito (Sud Sardegna). La vittima è Vincenzo Andrea Secci, 44enne di origini sarde ma da tempo residente in Germania.

L’uomo, che stava trascorrendo le vacanze sull’Isola, stava percorrendo la statale alla guida del suo Nissan Qashqai. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, è andato a schiantarsi contro il guardrail a bordo della carreggiata. L’abitacolo è stato letteralmente trafitto dal guardrail che ha sfondato prima il parabrezza e successivamente il lunotto posteriore.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dell’equipe medica, giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco. I soccorsi hanno dichiarato il decesso di Secci, sopraggiunto per i gravissimi traumi riportati nel sinistro.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di San Vito che, effettuati i rilievi di legge, stanno cercando di capire cosa possa aver fatto perdere il controllo del Suv al conducente. Non è esclusa, riferisce Fanpage, l’ipotesi che la vittima possa essere stata colta da un malore alla guida.