Un uomo di 50 anni è morto annegato ieri pomeriggio mentre faceva il bagno con un amico nel lago di Tenno, in provincia di Trento.

Annegato mentre faceva il bagno nel lago di Tenno, in provincia di Trento. Ha perso così la vita un uomo di 50 anni che si era recato sulle rive del bacino per trascorrere il pomeriggio insieme alla moglie e ad alcuni amici.

Il 50enne si era tuffato in acqua insieme ad un amico, ma pochi istanti dopo non è riuscito più ad emergere. Non vedendolo più, l’uomo che si trovava con lui ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono giunti i soccorsi che, poco dopo, hanno recuperato il corpo senza vita della vittima.

Trento, scompare in acqua mentre fa il bagno: 50enne muore annegato nel lago di Tenno

Si chiamava Luciano Falzi, il 50enne di Villafranca di Verona deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 19 giugno, in provincia di Trento dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Tenno.

Falzi aveva raggiunto la zona vicino a Rio Secco insieme alla moglie e ad una coppia di amici. Durante il pomeriggio, riportano i colleghi de Il Dolomiti, aveva deciso di rinfrescarsi facendo un bagno. Dopo essersi tuffato nel laghetto insieme all’amico, però, il 50enne è scomparso in acqua. Tempestivo l’allarme dell’amico che lo ha più visto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Annega per salvare le due figlie in mare: il gesto eroico di un padre

Presso il bacino sono arrivati i vigili del fuoco, i sommozzatori ed il personale medico del 118. Considerata la gravità della situazione è stato fatto decollare anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto in ospedale. I sommozzatori hanno scandagliato le acque del lago e, poco dopo, scrive Il Dolomiti, hanno rinvenuto l’uomo a diversi metri di profondità. Portato a riva, i sanitari hanno provato a rianimarlo disperatamente, ma alla fine ne hanno potuto solo constatare il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto si scontrano lungo l’autostrada: morti padre e figlio

Per gli accertamenti di rito sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la tragedia.