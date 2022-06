Uomini e Donne, cosa sta facendo Tina Cipollari dopo l’addio al programma? Il cambiamento drastico della nota opinionista

Dopo un’edizione di “Uomini e Donne” sfavillante e all’insegna del divertimento, Tina Cipollari si sta godendo una meritatissima pausa estiva. La romana, accanto al collega Gianni Sperti, è uno dei volti imprescindibili del dating show di Maria De Filippi, dove la sua presenza è più che altrove fondamentale.

Tina, con la sua verve inimitabile e le sue battute a dir poco pungenti, contribuisce a movimentare le dinamiche che vedono protagonisti dame e cavalieri. Con l’arrivo della bella stagione, tuttavia, anche la Cipollari si starebbe godendo le sue meritatissime vacanze.

Ma come ha trascorso queste prime settimane di relax la scoppiettante opinionista? Le recenti pubblicazioni apparse su Instagram – dove la seguono oltre 1 milione di ammiratori – hanno rivelato la verità. La collega di Gianni Sperti, sorprendendo tutti, ha deciso di operare un cambiamento davvero drastico. Stenterete a riconoscerla!

Uomini e Donne, ecco cosa fa Tina Cipollari dopo l’addio: il cambiamento drastico

Tina Cipollari si sta godendo le vacanze estive a lungo agognate. Una stagione televisiva a dir poco impegnativa, per l’opinionista, che non ha saltato nemmeno una registrazione del programma televisivo più in voga di Canale Cinque. La collega di Sperti, assieme a quest’ultimo, ha contribuito a rendere indimenticabili gli appuntamenti con “Uomini e Donne”.

Ora che le sue giornate sono libere dagli impegni lavorativi, Tina ne starebbe approfittando per apportare alcune modifiche nella sua vita. La più recente, e anche la più eclatante, riguarda proprio il suo look. L’ultimo post che la Cipollari ha pubblicato su Instagram, a tal proposito, lascia veramente senza parole.

“Il mio vero colore dei capelli era un biondo scuro, adesso ho i capelli che variano a seconda dell’umore” ha scritto Tina, citando la nota attrice Julia Roberts. L’opinionista, che si è affidata alle mani esperte del suo parrucchiere di fiducia, ha deciso di donare un tocco di luminosità alla sua chioma bionda.

I fan, colpiti dal cambiamento impressionante di Tina, non hanno mancato di esaltarne a gran voce la bellezza. “Stupenda con questo colore“, “non cambiarlo più” le hanno suggerito i followers, rimasti di sasso di fronte a tanta classe.