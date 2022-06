Vanessa Incontrada vittima di Body Shaming: ecco quanti chili ha preso. I dettagli

Sapete quanto pesa Vanessa Incontrada? Dopo la sua presenza al concerto di Gigi D’Alessio è uscita la verità: da non crederci

E’ stata ospite al concerto di Gigi D’Alessio e anche in quell’occasione non sono mancate polemiche sul suo aspetto fisico che non è passato inosservato.

Vanessa Incontrada da anni lotta contro il body shaming a causa dei tanti giudizi negativi sul suo conto che la conduttrice, però, sembra lasciarsi alle spalle. Infatti, nonostante i tanti commenti, ha continuato la sua carriera a testa alta, mettendo in evidenza le sue forme prorompenti.

Vanessa Incontrada, quanto pesa la conduttrice? I dettagli

Vanessa Incontrada non perde occasione di mostrarsi in pubblico, tra lavoro ed eventi. Gigi D’Alessio ha voluto festeggiare i suoi trent’anni di carriera insieme a lei che ha accettato l’invito ed ha partecipato alla grande serata.

Ha indossato un vestito firmato Dolce e Gabbana, con gambe e braccia scoperte che hanno fatto scaturire giudizi e critiche, ancora una volta, nei suoi confronti.

Le sue curve morbide per qualcuno sono strepitose ed infatti il pubblico in Piazza del Plebiscito a Napoli non ha potuto fare a meno di esclamare “Sei bellissima”.

Come affermare il contrario? Eppure proprio in questi giorni è girata una notizia diventata virale riguardo il suo fisico. C’è chi si è divertito a riferire il peso della conduttrice, falso ovviamente. Sui giornali e sul web si legge che la Incontrada pesi più di 131 kg, ma si tratta di una fake news.

Anche questa volta, però, la presentatrice sembra non badare alle chiacchiere degli haters. Solare e determinata continua la sua strada, impegnandosi ai tanti progetti lavorativi che sta portando avanti. Il 2022 è stato per lei un anno speciale: “Zelig”, Fosca, ospitate ed eventi vari. Quale sarà il prossimo step? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo, intanto continua a supportarla sui social.