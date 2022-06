Vanessa Incontrada si lascia andare ad uno scatto mozzafiato, senza filtri e con un fascino inimitabile ecco come si è mostrata sui social

Vanessa Incontrada colpisce ancora con la sua bellezza e la sua semplicità che non passano mai inosservate. E’ stata al centro di critiche e polemiche per le sue forme, ma nonostante questo ha continuato la sua strada a testa alta.

Ultimamente è stata ospite al concerto di Gigi D’Alessio, dove non ha perso occasione di affrontare tematiche inerenti al body shaming. Inoltre nel corso dell’anno è stata la protagonista della mini serie Fosca su Canale 5 ed è tornata a fare spettacolo con il suo collega Claudio Bisio con “Zelig“.

Vanessa Incontrada, il costume strepitoso: che spettacolo – FOTO

Molto attiva anche sui social, Vanessa Incontrada non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate. Ha un seguito di due milioni e mezzo di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Ha appena pubblicato una foto in costume scattata durante una gita in barca. In primo piano le forme prorompenti che non sono passate inosservate. Per non parlare del suo sorriso che ha conquistato like e commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ti amo”, Marina La Rosa ballo sfrenato in spiaggia: movenze sensuali e femminilità esplosiva. Fan incantanti – VIDEO

“Il mio colore per l’estate” ha scritto come didascalia facendo riferimento al costume giallo. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “Ecco la Donna… colei che rappresenta la vita, la vita reale. A differenza di tutte le altre fatte con lo stampino , plastificate e siliconate. Se il mondo va a rotoli, e là gioventù segue programmi ,social in cui ci sono donne prestampate cosa ci si può aspettare?! Falsi prototipi! Mi piace tanto Vanessa, la trovo straordinariamente bella! Più donne come lei in tv! Se facessimo un concorso misscurvy dalla tg46 in su vi farò vedere in quante si presenteranno… c’è voglia di riscatto, per dire basta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Silvia Toffanin fa coppia con LEI, la rivelazione scottante. E Pier Silvio?

Ancora una volta la Incontrada ha fatto centro e con la sua naturalezza ha lasciato il segno. Il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione nella seconda stagione di Fosca, a quanto pare tornerà il prossimo anno e voi siete pronti?