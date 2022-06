Blanco è finito in ospedale: il cantante ha pubblicato un post sul suo profilo di Instagram per avvertire i fans di quello che sta succedendo

Blanco ha avuto un incidente. Il famoso cantante che quest’anno ha vinto al Festival di Sanremo insieme al suo caro amico Mahmood, sta vivendo un momento molto positivo della sua vita e della sua carriera. Dopo la vittoria ha trovato l’amore con la sua Martina, ha cominciato a girare il Paese con i concerti e alle date hanno preso parte tantissime persone che hanno comprato i biglietti in tempo record.

Purtroppo, però, dopo essersi goduto un po’ di giorni al mare, ha avuto un incidente. Non è chiaro quanto accaduto, ma i suoi fans hanno ironizzato dicendo che sarebbe successo prima o poi, proprio perché durante il Festival ha fatto spesso preoccupare tutti – tra cui il suo collega Mahmood – per il suo essere davvero tanto spericolato.

Blanco in ospedale: “Ho avuto un incidente”

“Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)” ha esordito così sul suo profilo, pubblicando un video di lui sul letto d’ospedale. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo“.

In seguito, nelle sue storie, ha scritto che non potrà essere presente neanche agli eventi che aveva in programma in questi giorni dove avrebbe cantato. Ha chiesto scusa ai suoi fans e promesso loro di tornare presto.