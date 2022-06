Diletta Leotta dà spettacolo, le foto stanno facendo impazzire i fan che commentano felici la visione celestiale.

Nata a Catania nel 1991, Diletta Leotta in poco tempo è diventato uno dei volti più noti della televisione italiana. La conduttrice è figlia di Ofelia Castorina, appassionata di arte ed architettura, e di Rori Leotta un avvocato civilista. Diletta ha studiato a Catania, poi ha deciso di trasferirsi a Roma per frequentare la l’Università LUISS e laurearsi in giurisprudenza.

Da sempre appassionata di calcio, ha capito fin da subito, che la vita tra faldoni ed udienze non faceva per lei. Questa consapevolezza l’ha spinta ad intraprendere una carriera giornalistica che le ha dato non poche soddisfazioni. Il trampolino di lancio, senza dubbio, è avvenuto nel 2011 quando Diletta ha iniziato a collaborare con la Mediaset conducendo “Il compleanno di La5”, nel 2012 invece, Sky TG24 ha sugellato il successo.

Diletta Leotta fa impazzire tutti, mai vista così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La perfezione fisica di Diletta è indiscussa, bella, alta, slanciata, capelli biondi ed occhi chiari, sembra davvero uscita da un mondo fiabesco. Negli anni la conduttrice ha acquisito molta esperienza sul campo lavorativo, è diventata più sicura di se ed ha instaurato con i fan, un rapporto decisamente speciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un capolavoro” Elisabetta Gregoraci, corpo mozzafiato: il bianco la rende ancora più irresistibile – FOTO

Diletta è una fonte inesauribile di bellezza, le sue foto spopolano sempre sul web, ma le ultime hanno davvero mandato tutti in tilt. La bella Leotta è a Napoli, sullo sfondo il Vesuvio ma in rilievo c’è lei in tutto il suo splendore, un piccolo top striminzito attira l’attenzione del web. “Non sapevo che la mia città avesse 3 vulcani“, commenta un fan, “Che bello fare lo zoom”, commenta qualche altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sabrina Ferilli, per lei la decisione più sofferta: ha trovato il coraggio solamente dopo anni

Ancora una volta, Diletta riesce ad attirare l’attenzione, il prosperoso décolleté non si contiene e sembra che stia per esplodere, la minigonna chiara, che si abbina al top, evidenzia i fianchi perfetti che la Leotta si pregia di avere.