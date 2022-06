Elisa Isoardi si lascia andare ad uno scatto mozzafiato che ha mandato in tilt i fan: dopo averlo fatto è ancora più bella

Classe 1982, da tutti conosciuta come modella e conduttrice, molto seguita sui social, Elisa Isoardi ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento.

Ha presentato l’ultima edizione di “La prova del cuoco”, ha partecipato all’“Isola dei famosi” nel 2021 ed ha preso parte a molte campagne pubblicitarie e shooting fotografici. Non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate, anche i più intimi: l’ultimo post ne è un esempio, scopriamo cosa ha combinato.

Elisa Isoardi, fuori tutto: dopo averlo fatto è afrodisiaca – FOTO

L’ultimo post di Elisa Isoardi ha mandato il web in tilt ed ha conquistato like e commenti di ogni tipo. Tra i tanti si legge: “Bella pure dopo averlo fatto”, ma cosa? Si parla di sport. Infatti, la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti post allenamento dove si mostra sudata, accaldata ma allo stesso tempo affascinante.

Senza trucco, senza filtri, di una semplicità e naturalezza fuori dagli schemi, i capelli sono sciolti e le scendono lungo la schiena, indossa una canotta nera attillata e quasi trasparente, tanto che i più attenti avranno potuto notare le sue forme prorompenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tina Cipollari, la sua rivale convola a nozze: il colpo di scena inatteso FOTO

“Ora si può andare a cena” ha scritto la diretta interessata come didascalia. Qualcun altro le ha risposto: “Si dice che la donna più bella è quella senza trucco perché la vera bellezza e nella semplicità e tu Ely sei semplicemente bella”. Poi ancora “Bellezza superlativa, mozzafiato. Forza al top. Ma come riesci?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Miriana Trevisan operata d’urgenza. La confessione sconcertante: “Non ho ascoltato i medici e…”

Elisa Isoardi ultimamente è considerata una tra le più belle donne della televisione italiana, la sua bellezza così naturale ha sedotto milioni di fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Resisterle è impossibile e così la conduttrice non rinuncia ad attirare l’attenzione di chi la ammira e fa il tifo per lei. Quale sarà il suo prossimo lavoro? Non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli al riguardo, stay tuned.