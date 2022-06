Federica Pellegrini non riesce a trattenersi: è diventata una furia, ecco la verità

Federica Pellegrini ha catalizzato i riflettori a seguito di un retroscena inaspettato. Cosa sta succedendo, fan in tilt.

Riflettori puntati su Federica Pellegrini. La Divina ha condiviso uno scatto sulla sua seguitissima pagina Instagram, da ben 1,6 milioni di follower, che ha lasciato senza fiato i fan, accorsi subito a commentare.

La campionessa, nata a Mirano 34 anni fa, negli ultimi mesi ha attirato molto il gossip a seguito dell’annuncio delle nozze con il compagno Matteo Giunta, suo allenatore prima della fine del suo percorso nel nuoto.

I due si diranno il fatidico sì ad agosto nella splendida cornice di Venezia, in cui si sposerà con un matrimonio in chiesa da favola. A garantirlo l’organizzatore della cerimonia, il famoso wedding planner Enzo Miccio che è al lavoro per creare un giorno indimenticabile in cui Federica indosserà l’abito bianco, concretizzando un sogno che aveva fin da piccola.

Prima dell’evento molto emozionante, la Divina ha già organizzato l’addio al nubilato con le amiche a Formentera. Nell’attesa del grande giorno, si sta godendo l’estate continuano comunque a dedicarsi alla sua passione più grande: il nuoto. Sui social ha raccontato tuttavia come abbia sbottato a seguito di inaspettato retroscena proprio nell’ambito di alcune gara.

Federica Pellegrini nella rabbia, si sbottona: cosa sta succedendo

