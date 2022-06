Filippo Bisciglia lascia la Mediaset? L’indiscrezione più temuta dai fans

Filippo Bisciglia lascia la Mediaset? Dopo la cancellazione di Temptation Island, il noto conduttore riflette sul suo futuro in televisione…

Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati della televisione italiana da un po’ di tempo a questa parte. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa quando si ritrovò ad essere tronista del famoso programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo pochi anni, si è ritrovato al timone di Temtpation Island, il programma della conduttrice che lo ha “partorito”

Filippo, in questo ruolo, è riuscito a conquistare milioni di telespettatori italiani in tutta Italia. Con la sua simpatia, con la sua dolcezza e con la sua empatia, ha dimostrato sempre di essere all’altezza di questo ruolo ed è stato d’aiuto a tante coppie che si sentivano davvero perse. Nei momenti più critici, lui c’era. Quest’anno, però, è tutta un’altra storia: il programma, infatti, è stato cancellato.

Filippo Bisciglia lascia la Mediaset? L’indiscrezione

A SuperGuidaTv, un po’ di tempo fa, Filippo ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori”.

In ogni caso, delle voci di corridoio, ci dicono che Filippo è stato scelto per passare al Canale Nove. In questo caso, potrebbe continuare a fare il suo mestiere nell’attesa che Maria lo richiami per Temptation Island, sempre se questo programma tornerà nei prossimi anni perché non è chiaro se la cancellazione sarà definitiva oppure no.

Filippo è molto dispiaciuto per la fine di questa parentesi della sua vita ma non ha intenzione di scoraggiarsi: sicuramente c’è una esperienza ancora più bella tutta da vivere che lo sta aspettando, non gli resta che attendere e incrociare le dita.