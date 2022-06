Francesco Oppini, incendio in casa sua: “Fate attenzione alla citronella…”

Brutta sventura per Francesco Oppini: il figlio di Alba Parietti ha raccontato sui social quello che gli è successo nelle ultime ore per via di una citronella

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più amati ma anche più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti si ritrovò ad abbandonare il programma per via del prolungamento, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi numerosi fans che lo seguivano con affetto ogni giorno su canale 55 di Mediaset Extra.

Ad oggi Francesco è seguito sui social da tantissime persone che non lo hanno mai abbandonato dopo la fine del programma, con loro condivide momenti di vita quotidiana o del suo lavoro, che è rimasto sempre lo stesso, quello che si è sudato lavorando giorno dopo giorno secondi i principi che gli hanno insegnato i suoi genitori.

Francesco Oppini: scoppia l’incendio per via della candela alla citronella

Francesco oggi ha preoccupato i suoi numerosi fans, pubblicando sui social un paio di foto davvero spaventose. Infatti c’è stato un vero e proprio incendio nel suo terrazzo, lui essendo presente in casa ed essendosene accorto subito è stato fortunato ed è riuscito a salvare la casa, ma se non ci fosse stato sarebbe successa una vera e propria tragedia.

Il motivo? Una candela alla citronella, quelle che si usano proprio in questo periodo per provare a scacciare le zanzare dalle nostre case.

Francesco ha avvertito i suoi fans di stare attenti a queste candele, di non lasciarle da sole in casa perché a lui, come evince dalle foto, stava per capitare una tragedia.