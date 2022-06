Travolto da un trattore mentre lavora nel vigneto di famiglia: morto 26enne

Stamane a Fumane (Verona), un ragazzo di 26 anni, figlio di un imprenditore vinicolo, è morto schiacciato da un trattore mentre stava lavorando in un vigneto di famiglia.

Stava lavorando a bordo di un trattore in un vigneto dell’azienda agricola di famiglia, ma improvvisamente il mezzo agricolo si è ribaltato e lo ha travolto non lasciandogli scampo. Ha perso così la vita un giovane di 26 anni questa mattina a Fumane (Verona).

In seguito al drammatico incidente presso l’azienda si sono precipitati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione locale. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati.

Fumane, travolto dal trattore mentre lavora nel vigneto di famiglia: morto un ragazzo di 26 anni

Nella mattinata di oggi, martedì 21 giugno, un ragazzo è morto mentre lavorava nell’azienda di famiglia, sita in località La Cà nel comune di Fumane, in provincia di Verona. La vittima è Marco Accordini, 26enne figlio dell’imprenditore vinicolo Daniele Accordini titolare della Cantina sociale di Negrar e socio della Cantina Accordini Stefano.

Il giovane, si legge in un articolo de Il Resto del Carlino, era alla guida di un trattore e stava lavorando all’interno di un vigneto. Per ragioni al vaglio degli inquirenti, il mezzo si è capovolto schiacciando sotto il suo peso la vittima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro tra Jeep e moto: morto giovane dirigente di una squadra di calcio

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto da sotto il trattore il 26enne e lo hanno affidato al personale medico del Suem 118. Purtroppo, però, tutti i tentativi di rianimazione non hanno avuto l’esito sperato e ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Sul posto, scrive Il Resto del Carlino, era arrivata anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Allevatore ucciso nel suo terreno: possibile svolta nelle indagini

A chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno fatto ribaltare il trattore condotto dalla vittima saranno gli accertamenti dei carabinieri di Fiumane e del personale dello Spisal dell’Ulss 9, giunti sul posto.