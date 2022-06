Md sconvolge i clienti: “Da oggi sarà diverso”. File interminabili per fare la spesa, che rivoluzione

Md continua a stupire i suoi clienti con iniziative davvero incredibili. L’ultima ha davvero fatto centro, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La società è nata in Italia nel 1994 come grande distribuzione organizzata, in pochissimo tempo ha cominciato ad operare nel settore discount riscuotendo un notevole successo. Attualmente Md S.p.A. (Mida Discount), possiede 820 negozi nei quali lavorano all’incirca 8000 dipendenti in tutte le regioni d’Italia.

La storia di Md è ricca di amore per il territorio, soprattutto il Meridione, perché è proprio qui, che quasi 30 anni fa, Patrizio Podini, decide di fondare la sua azienda; prima al Centro Direzionale di Napoli, poi a Gricignano D’Aversa ed infine a Mugnano di Napoli. Md vuol dire qualità e convenienza, i prodotti sempre freschi arricchiscono le tavole degli italiani.

Md ha deciso di farlo ed è davvero una bella iniziativa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MD SpA (@md_spa_)

L’attenzione di Md ai clienti è indiscussa, così com’è indiscussa l’attenzione verso l’ambiente: “Lo sai che acquistando i prodotti #ripartidalverde ci aiuti ad adottare gli alberi necessari a compensare le emissioni dei nostri camion? Riparti con noi: il tour della sostenibilità sta per iniziare!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Lidl, spesa da 1500 euro senza pagare: i dettagli di una giornata senza precedenti

Md ha lanciato una nuova sfida ai suoni numerosi clienti, con i prodotti #ripartidalverde sarà possibile aiutare la natura. Negli ultimi tempi, l’attenzione all’ambiente è sempre maggiore, l’azienda lo sa fin troppo bene, è grazie all’amore per il proprio territorio che si può sperare in un futuro migliore.

L’iniziativa è sicuramente lodevole, in milioni hanno commentato con messaggi positivi: “Bravissimi, questa si che è sostenibilità” scrive qualcuno, “Che bella iniziativa, verrò con piacere a fare la spesa”, risponde qualche altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gratta e Vinci, diventa miliardaria ma non se ne accorge: l’epilogo è incredibile

Ancora una volta, Md, riesce a catturare l’attenzione positiva dei clienti, questa volta fare la spesa sarà anche divertente e più consapevole, grazie all’aiuto verso l’ambiente. Adottare 428.010 alberi è una grande responsabilità ed Md è pronto a farsi carico di tutto.