Miriana Trevisan operata d’urgenza. La confessione sconcertante: “Non ho ascoltato i medici e…”

Miriana Trevisan. La bellissima showgirl ha affrontato un periodo durissimo: la perdita del padre e la malattia. Dolori sovrapposti dai quali sta emergendo con tutta la sua forza

L’ex starlette di “Non è la Rai” Miriana Trevisan sta vivendo un periodo di rinnovata popolarità in seguito alla sua partecipazione al famoso reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip”.

La Trevisan, classe 1972, ha avuto l’onore di far parte del cast di trasmissioni storiche del piccolo schermo (basti pensare a titoli come “Striscia la Notizia”, “La Corrida”, “Pressing”, o “La ruota della fortuna”) e ha goduto del privilegio di attingere da mostri sacri dello show business del calibro di Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

Miriana Trevisan, la difficile situazione personale. Un dolore straziante

Recentemente, il percorso privato della showgirl l’ha condotta ad affrontare prove durissime che hanno sconvolto letteralmente la sua esistenza.

In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante il talk show “Verissimo”, ha infatti raccontato il calvario a fianco di suo padre. Con la voce spezzata dal pianto lo descrive come un uomo dolce, che si prendeva cura della sua famiglia, un animo curioso che leggeva molto. “Discutevamo tantissimo io e lui” – ha ricordato Miriana Trevisan. “Avevo capito che stava male. Lo abbiamo portato in ospedale. Questo male è dovuto al fumo, che sia chiaro per tutti. Mio padre ha sempre fumato”.

Poi il tragico epilogo: “Purtroppo non abbiamo preso in tempo il tumore. Lo sapevo che stava morendo”.

A questo dolore immane si è aggiunta un’ulteriore prova, carica di altrettanta paura. La stessa showgirl è stata colpita da un tumore all’utero. Si è dovuta sottoporre tempestivamente a un intervento chirurgico. “Ero ricoverata nello stesso ospedale di mio padre, nella camera corrispondente ma al piano di sopra. Per me quella fu una benedizione”.

Miriana Trevisan ha iniziato a capire che qualcosa non andava proprio durante i mesi di malattia del padre, tuttavia si è trascurata per stare insieme alla sua famiglia. “Avevo queste perdite di sangue anche la massa cominciava a farsi vedere” – ha dichiarato – “i medici mi facevano fretta sull’urgenza dell’intervento ma non li ho ascoltati”.

Fortunatamente la showgirl sembra in ripresa, circondata principalmente dall’amore del giovane Nicola, suo figlio, nato nel 2009 dal precedente matrimonio con il cantante Pago.