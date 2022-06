In tarda serata Ilary Blasi si è lasciata andare a una voglia irrefrenabile che ha sorpreso i suoi fan. In molti sarebbero voluti essere al suo posto.

Si è ufficialmente conclusa in queste ore la penultima puntata de “L’Isola Dei Famosi“. La conduttrice Ilary Blasi, dopo aver scelto un look regale per l’occasione sul piccolo schermo, ha confessato in diretta uno dei suoi desideri più grandi che ha poi voluto portare a compimento, con la giusta enfasi, in tarda notte.

A seguito della miracolosa e inattesa lettura della mano, verificatasi durante lo show e grazie al visionario terzo occhio della naufraga finalista Carmen Di Pietro, su alcuni dei concorrenti attualmente in Honduras quanto dei presenti in studio, tra cui la stessa prorompente guida femminile della trasmissione, altre novità hanno poi continuano a palesarsi.

Nel frattempo, in vista dell’ultima puntata, restano ad affacciarsi alla finale per il momento l’attore Nicolas Vaporidis, già prediletto tempo addietro e Luca Daffare. Anche la showgirl Mercedesz Henger, Nick Luciani e l’ex concorrente de “La Pupa e Il Secchione Show”, Maria Laura De Vitis.

“Quando ne hai proprio voglia…” Ilary Blasi, finisce la puntata dell’Isola e lei fa questo: clamoroso

All’uscita degli studi Mediaset e a puntata conclusa, la conduttrice ha voluto finalmente portare a termine anche il suo desiderio.

Ancora in ottima forma, dopo l’impegnativo tour de force della semifinale, la Blasi si è recata in uno dei suoi posti preferiti nel cuore della Capitale per poi documentare quanto segue attraverso le IG stories del suo profilo.

“Quando finisce la puntata“, ammette con tanto di scatto e previa documentazione la showgirl, per poi continuare alludendo al suo oggetto dei desideri: “ne hai proprio voglia…” L’anima gemella dell’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, si è lasciata conquistare da un piacere degno di una nata sotto il segno del Toro. Ossia, dalla golosità.

La conduttrice è infatti entrata in un forno registrando un video in cui immortala ciascuna delle sue prelibatezze in corso di preparazione. Poi ha infine scelto la sua favorita e ha successivamente postato un’immagine prima di darle il primo morso. Che dire? Una pausa del tutto meritata.