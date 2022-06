Raimondo Todaro finisce nel mirino del web, la questione è sconvolgente e riguarda anche la moglie Francesca Tocca: da non credere!

La ritrovata sintonia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non può far altro che rallegrare i numerosi fan della coppia. All’epoca, la notizia della loro separazione – dovuta ad un flirt tra la professionista di “Amici” e un ex ballerino – aveva gettato molti utenti nello sconforto più totale.

Ora che l’amore tra i due ballerini appare addirittura più forte e autentico di prima, i followers seguono con rinnovata attenzione tutto ciò che li riguarda; nello specifico, gli occhi di tutti sono puntati sulle pubblicazioni social di marito e moglie.

A questo proposito, l’ultima foto che la Tocca ha condiviso mediante Instagram è parsa sollevare una polemica davvero inattesa. A causa del commento di Todaro si è alzato un vero e proprio polverone: i dettagli sono clamorosi!

Raimondo Todaro sotto accusa, c’entra la moglie Francesca: “con lei non lo fai mai”. Che stoccata!

La moglie di Raimondo Todaro, celebre ex volto di “Ballando con le Stelle” e attualmente insegnante di “Amici”, è riuscita in poco tempo ad eguagliare il successo del marito. All’interno della piattaforma di Instagram, in particolare, Francesca vanta di un seguito pari a ben 455mila unità.

I suoi fan sfegatati, oltre ad apprezzarne le doti da ballerina, non mancano di esaltarne la bellezza sconvolgente. Eppure, tra tutti i complimenti che spuntano sotto ai suoi post, i primi a balzare all’occhio sono proprio quelli del marito Raimondo. In riferimento all’immagine che vi abbiamo proposto, Todaro aveva infatti commentato con un “cuore” la sensualità di sua moglie.

Tuttavia, agli occhi di molti fan, gli apprezzamenti del ballerino non sarebbero affatto proporzionali alla bellezza di Francesca. Un utente, proprio sotto alla foto in questione, si era lamentato con queste parole: “con tua moglie mai un commento o una parola, solo cuori“.

Questa insolita abitudine di Raimondo, che moltissimi ammiratori avevano già notato, sembra destinata a non cambiare di una virgola. L’insegnante di “Amici”, che non ha bisogno di dimostrare pubblicamente l’amore per la Tocca, non mancherà di ricoprirla di complimenti nel privato.