Romina Power sui sociale si mostra ai fan in un modo inaspettato che lascia tutti senza parole. Totalmente senza filtri racconta la sua esperienza da ‘sopravvissuta’ e spiazza i fan

Romina Power, cantante e attrice, è una delle donne dello spettacolo più amate in assoluto dagli italiani e non solo, avendo lei origini americane. In Italia è divenuta famosa al grande pubblico grazia alle sue doti canore e al duo formato con il famosissimo cantante pugliese Al Bano, con cui, come tutti già sanno, è stata sposata per anni. La coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power è stata per lunghissimo tempo al centro del gossip e dell’attenzione di tutti. I due sono stati una coppia molto amata dal pubblico e i fan non sono mai riusciti davvero a darsi pace dopo la separazione definitiva dei due.

Romina Power e Al Bano si sono conosciuti a Roma, nel 1967, durante la lavorazione del film Nel sole. Romina ha incontrato sul set il giovane Carrisi, che da poco aveva spopolato nelle vendite discografiche ed era già divenuto famoso nel mondo della musica. Da lì è iniziato poi tutto. Un grande amore il loro ed anche una grande e proficua carriera artistica. I due convolarono a nozze nel 1970 ed ebbero quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr.

La coppia ha dovuto affrontare, come molti già sapranno, una grande tragedia, ovvero la scomparsa nel 1993, della loro prima figlia, Ylenia. La ragazza scomparve misteriosamente all’età di 23 e da allora di lei non si seppe più nulla. Questo tragico episodio sconvolse la stabilità della coppia che entrò così in crisi e pertanto, nel 1999, dopo vent’anni di matrimonio i due decisero di dirsi addio definitivamente. Nonostante la fine della loro storia, i due sono comunque rimasti sempre in ottimi rapporti e spesso è capitato di rivederli insieme sul palco.

Romina Power si racconta senza filtri su Instagram: “Sono una sopravvissuta”. Ecco cosa è accaduto

Quella di Romina è stata una vita intensa e piena sia dal punto di vista professionale che per quanto riguarda la vita privata. Tante soddisfazioni e tanti successi, ma anche molti momenti bui da affrontare per la bravissima artista. La donna però non si è mai lasciata abbattere e con la forza e la grinta che la caratterizzano si è sempre rialzata e ha portato sempre avanti da sola le sue battaglie, in primis quella per ritrovare la sua Ylenia. Lei infatti non si è mai rassegnata alla scomparsa della figlia e anno dopo anno, ha sempre lottato per poterla ritrovare, non rassegnandosi alla sua presunta morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Sabrina Ferilli, per lei la decisione più sofferta: ha trovato il coraggio solamente dopo anni

Romina Power ha da poco compiuto 70 anni e per l’occasione lei stessa si è raccontata sui social, pubblicando delle stories sul suo profilo Instagram dove, incalzata dalla figlia Romina Jr che le chiede come si senta per i suoi primi 70 anni, la donna dice di non potersi definire invecchiata bensì ‘sopravvissuta‘.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Mercedesz Henger, fiumi di lacrime in diretta: “Non potevate farmi questo”. Il VIDEO da pelle d’oca

“Mi considero più una sopravvissuta che una invecchiata. 70 anni? Ma sai che cosa– dice rivolgendosi alla figlia in macchina con lei- è solo il corpo ad invecchiare perchè noi siamo esseri interni, per cui: non mi preoccupo“.