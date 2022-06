Salmone affumicato, in Italia il prezzo vola alle stelle: svelati i motivi

Salmone affumicato in Italia: quello che accade non si era mia visto prima. La fotografia racconta la verità sul nostro Paese

Le stime e le ricerche ci permettono di “vedere” in modo più netto e pulito quello che con gli occhi di tutti i giorni non riusciamo a scrutare. Analizzare e mostrare attraverso i numeri rende tutto più facile. Ed è quello che è avvenuto anche nel caso del salmone, un pesce che negli ultimi anni ha avuto un grande exploit nel nostro Paese ma c’è la questione prezzo che incalza e preoccupa.

Si tratta di un prodotto dalle proprietà ottiche che si è diffuso tantissimo in Italia con le esportazioni che sono cresciute in modo esponenziale. Ma perché tutto questo? A svelarlo un’indagine che descrive tutto ma proprio tutto del salmone in Italia.

Salmone affumicato in Italia: l’analisi che spiazza

Che sia cotto, affumicato, crudo, surgelato o lavorato agli italiani non interessa. È salmone mania, soprattutto per quello affumicato. È bastato agli italiani conoscerlo bene per innamorarsene a tutti gli effetti ed i numeri sull’esportazione parlano chiaro.

I numeri sono raddoppiati e la presenza del salmene sul mercato tricolore si attesta al 73%. Paul Aandahl, seafood analyst di Norwegian Seafood Council ha spiegato che in 10 anni i numeri sono cambiati in modo incredibile. Le esportazioni dalla Norvegia sono arrivate a +188%.

Ed in tutto ciò il prezzo come si comporta? I dati su questo lato non sono del tutto positivi. Rispetto al trend di rincari degli ultimi mesi, il prezzo del salmone non si è salvato dalla crescita esponenziale. L‘aumento, infatti, è stato incredibile: le stime registrano un +64% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento era previsto ma non di queste dimensioni.

Gli italiani però non si lasciano scoraggiare. Come e quando mangiano il salmone? A rispondere alla domanda ci ha pensato lo studio di Gfk Changes in buying behavior and opportunities for salmon in Italy che ha mostrato come mangiare il pesce rosa fuori casa è uno dei trend più forti, in particolare con preparazioni legate al sushi.

Una crescita consistente insomma che riguarda tutte le tipologie, da quello fresco, all’affumicato fino al sushi tanto da rendere il salmone il prodotto che forse per la prima volta potrebbe scavalcare il tonno dal podio dei prodotti ittici più consumati del Paese.