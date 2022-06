Sangiovanni, la confessione devastante su Giulia Stabile allarma i suoi milioni di fan. È cambiato tutto tra i due? Arriva la verità!

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile prosegue senza intoppi ormai da oltre un anno e mezzo, nonostante entrambi non siano particolarmente inclini ad esternarlo pubblicamente sui social. Sono rari gli scatti che li vedono protagonisti l’uno al fianco dell’altra, eppure il sentimento che lega i due giovani, agli occhi dei fan, non conosce ostacoli né ripensamenti.

Proprio ieri, lunedì 20 giugno, la bellissima ballerina festeggiava il suo compleanno accanto agli amici di una vita. Ad aver insospettito – forse per la prima volta in assoluto – i seguaci di Giulia, tuttavia, è stato proprio il comportamento del suo fidanzato.

Sangiovanni, deludendo le aspettative degli utenti, non ha infatti dedicato alcun post né alcuna frase al compleanno dell’amata. Ad allarmare ulteriormente i fan della coppia, in aggiunta, ci hanno pensato le recenti Instagram stories condivise dall’artista. Cosa ha voluto far trapelare Sangiovanni con quella frase?

Sangiovanni, la confessione devastante su Giulia: “la mia migliore amica”. È cambiato tutto?

Sangiovanni, in occasione del compleanno della sua fidanzata, ha deciso di non pubblicare alcun post che la riguardasse. Contrariamente a quello che i fan si sarebbero aspettati da lui, il cantante ha scelto di festeggiare questa ricorrenza a modo proprio, tramite un video apparso nelle Instagram stories.

Il fidanzato della ballerina, ovviamente, si trovava con la Stabile e con i suoi amici allo scoccare della mezzanotte. Per dimostrare alla bellissima Giulia il suo immenso amore, Sangiovanni ha postato una clip che ne ritrae la commozione proprio nel momento degli auguri, accompagnata dalla seguente scritta: “go bestie“.

Molti fan, una volta letta la didascalia, non hanno potuto far a meno di allarmarsi. Il termine “bestie“, che in inglese significa “migliore amica“, li ha letteralmente fatti sprofondare nel panico. Eppure, a tutta questa situazione ci sarebbe una spiegazione più che semplice.

La Stabile, oltre ad essere la dolce metà di Sangiovanni, è anche la sua migliore amica, l’unica persona con cui il cantante si sente libero di essere completamente se stesso. L’amore tra i due giovanissimi, anziché indebolirsi, si rafforza dunque ogni giorno di più.