Ambra Lombardo a gran sorpresa è convolata a nozze: la showgirl, per un periodo di tempo, è stata una rivale acerrima di Tina Cipollari

Ambra Lombardo è stata una delle partecipanti al Grande Fratello Vip, pochi anni fa. Entrata come una donna semplice, indipendente e forte, e nel corso di questa esperienza si innamorò perdutamente di Kikko Nalli. Questo nome vi è familiare? Molto anni fa, lui ha partecipato a Uomini e Donne e il suo cammino si incrociò con quello di Tina Cipollari.

Kikko e Tina sono stati insieme per tanti anni della loro vita, insieme hanno vissuto la gioia di diventare genitori, ma purtroppo ad un certo punto della loro vita l’amore è finito e non hanno potuto fare nulla per riparare le cose. Hanno intrapreso due strade separate e Kikko è tornato ad innamorarsi quando, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Ambra.

Ambra Lombardo si è sposata: è stata una rivale di Tina Cipollari

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato: rimarrete di sasso!

Ambra e Kikko sono stati insieme per un periodo della loro vita, ma le cose tra di loro non hanno funzionato. In ogni caso, dopo poco, Ambra ha ritrovato l’amore tra le braccia di Lorenzo e solo a quel punto ha capito l’amore vero che cos’è.

Infatti, quando le è stato chiesto di diventare marito e moglie, lei non ci ha pensato due volte a dire di sì. Oggi Ambra, con un vestito incredibile, ha reso pubblica la notizia: lei e Lorenzo si sono sposati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>“L’esperienza più bella della nostra vita”: Lauura Pausini commuove i fans FOTO

Sotto alle sue foto, ci sono migliaia di auguri e di complimenti per lo splendido vestito: oggi per Ambra comincia finalmente una vita nuova.