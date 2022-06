“Un Posto al Sole”, Raffaele beccato con Elvira: il portiere si mette nei guai

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano sta vivendo un periodo molto difficile della sua vita. Il portiere di Palazzo Palladini verrà beccato con Elvira

Raffaele Giordano sta vivendo un momento davvero molto complicato della sua vita. Tutto è cominciato quando Eugenio Nicotera, il marito di Viola, è riuscito ad arrestare un boss della camorra davvero molto importante. I camorristi, a questo punto, hanno deciso di prendere di mira proprio Raffaele per riuscire ad aiutare il loro boss che sta in galera.

Essendo una situazione molto particolare, Raffaele non può parlare di quello che sta succedendo alla sua famiglia. In questo periodo così complicato, ha trovato conforto in Elvira, la donna con cui ha tradito Ornella. Lei è una persona esterna e può parlarle di ogni cosa, per questo ogni tanto si prendono un caffè insieme così che lui possa confidarsi.

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano beccato da Diego

A beccare Raffaele con le mani nel sacco è stato proprio Diego, che al Caffè Vulcano ha visto suo padre di nuovo molto vicino ad Elvira, la mamma di Samuel. Il cameriere fraintenderà tutto e penserà che tra i due stia nascendo un sentimento, dunque si ritroverà ad essere molto preoccupato per il matrimonio che lega Raffaele e Ornella.

Nelle prossime puntate, Raffaele si ritroverà a subire un altro momento di pressione: suo figlio teme che lui stia tradendo Ornella, e dovrà convincere Diego che non sta succedendo niente del genere. Ma come farà a farglielo capire, senza dirgli la verità? Non sarà per niente facile per il portiere di Palazzo Palladini, che sta vivendo forse uno dei momenti più difficili di tutta la sua vita.

Raffaele potrebbe crollare da un momento e l’altro: a Raffaele non resta da fare altro che tenere duro, o sperare che tutta questa situazione possa risolversi improvvisamente, così per magia e nel migliore dei modi.