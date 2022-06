Una ex dipendente comunale di Vigevano (Pavia) è morta domenica a causa di uno choc anafilattico provocato dalla puntura di una vespa.

A fare la terribile scoperta sarebbe stata la figlia della 63enne che ha trovato la madre priva di sensi nella sua abitazione Non sono valsi a nulla i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto in seguito alla segnalazione.

Nella mattinata di domenica, 19 giugno, a Vigevano (Pavia) una donna è morta all’interno della sua abitazione dopo la puntura di una vespa. Si tratta di Pier Angela Girella, 63enne dipendente comunale in pensione. A riportare la notizia la redazione de La Provincia Pavese.

La pensionata, secondo quanto appurato, si trovava in casa quando la vespa l’avrebbe punta. Sapendo della sua allergia al veleno dell’insetto, la 63enne ha subito provato ad iniettarsi con una siringa il medicinale salvavita. Purtroppo, però, non ha fatto in tempo a fare l’iniezione di adrenalina ed ha perso i sensi in pochi istanti.

La figlia, giunta presso l’abitazione, l’ha trovata riversa al suolo in coma, provocato dallo choc anafilattico. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto l’equipe medica a bordo di un’ambulanza. Dopo svariati tentativi di rianimazione, però, il tragico epilogo: i soccorsi si sono arresi dichiarandone la morte.

Sui social in poche ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la famiglia di Pier Angela, molto conosciuta in città.

Purtroppo si tratta del secondo caso analogo in poche ore. Ieri a Milano, un uomo di 62 anni, era morto dopo essere stato punto da un’ape mentre era intento a curare il suo orto al Parco delle Cave. Anche in questo caso i soccorsi non avevano potuto far nulla per salvarlo.