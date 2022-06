Alena Seredova e la domanda: “Vorresti altri figli?” Lei risponde così – VIDEO

Alena Seredova. La bellissima showgirl ed attrice ceca risponde a una domanda intima sul suo profilo Instagram. Estrema sincerità

Nata a Praga il 21 marzo 1978, Alena Seredova è una modella e showgirl che ha trovato in Italia il suo nido e terreno fertile dove poter far fiorire la sua carriera.

Ha iniziato a coltivare l’interesse per lo show business fin da giovanissima partecipando a concorsi di bellezza che le hanno consentito di fare esperienze significative e girare il mondo. Nel nostro paese il debutto è avvenuto nei primi anni del duemila durante la trasmissione televisiva “Torno Sabato” con Giorgio Panariello. Nel suo curriculum si annoverano anche delle partecipazioni in veste di attrice sia nel film di Vincenzo Salemme “Ho visto le stelle!”, sia nel cinepanettone di Neri Parenti, “Christmas in Love”.

Alena Seredova: una certezza nel suo futuro. L’annuncio a tutti gli ammiratori

La modella Alena Seredova ha raggiunto un picco di popolarità in seguito alla sua relazione con il super portiere, stella della Juventus e della Nazionale, oggi capitano del Parma, Gigi Buffon.

I due si sono sposati il 16 giugno 2011 e hanno avuto due figli: Louis Thomas (nato il 28 dicembre 2007) e David Lee (nato il 31 ottobre 2009). Purtroppo l’unione non è durara; la coppia si è detta definitivamente addio nel 2014 in seguito al tradimento di Buffon con la giornalista Ilaria D’Amico dalla quale ha avuto il terzo figlio, Leopoldo Mattia.

Alena Seredova fece delle dichiarazioni pesanti riguardo la vicenda che toccò la sua sfera privata: “Sono stata l’ultima a scoprire il tradimento e l’ho saputo attraverso la radio”.

Continuò dolorosamente: “È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini”. La modella, inoltre, ha sottolineato come in determinate circostanze la popolarità non aiuti. Il fatto di essere al centro dell’attenzione mediatica l’ha spinta verso la depressione: “Avrei voluto piangere da sola, senza farmi notare. Ho vissuto dei momenti molto difficili”.

Fortunatamente l’amore è tornato a bussare alla porta della Seredova e dal 2015 è legata all’imprenditore Alessandro Nasi. Sono divenuti genitori della piccola Vivienne Charlotte nel maggio 2020.

Alena Seredova è seguita su Instagram da oltre 580mila follower con i quali tiene spesso un dialogo aperto. Un fan più ardito le ha chiesto: “Vorresti un altro figlio?”.

La risposta non si è fatta attendere: “Mi sarebbe piaciuto ma ho ragionato. Ho già tre figli, penso che non ci sia motivo per sfidare ulteriormente la sorte”.