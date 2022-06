Capricorno e amore: con quali segni c’è più affinità?

Capricorno e amore, sapete quali sono i segni di cui si innamora più facilmente? Ce n’è uno in particolare che lo fa proprio impazzire.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo del Capricorno. Negli articoli precedenti vi abbiamo elencato i suoi pregi e difetti. Ma quali sono i segni con cui ha più affinità?

Capricorno e amore: il segno al quale non può resistere

Il Capricorno è un segno molto individualista. Difficilmente si sente pronto a barattare la sua solitudine per una compagnia di circostanza e non è molto propenso ad adattarsi alle situazioni. Per questo ha bisogno di qualcuno che sia al contempo flessibile e di polso. Da questo punto di vista il Cancro è sicuramente un compagno ideale perché sa offrire al Capricorno la giusta dose di sicurezza e libertà. Si tratta infatti di un segno che lascia molta libertà al partner ma sa anche pretendere le giuste attenzioni e una buone dose d’amore.

Un’altra grande accoppiata è quella con la Vergine, sia in amore che in amicizia. In questo caso, infatti, i punti di forza dell’uno bilanciano i punti deboli dell’altro e viceversa. Il Capricorno sa dare stabilità alla Vergine, che ha un costante bisogno di sicurezza emotiva, mentre quest’ultima offre conforto e supporto psicologico al Capricorno quando si fa prendere dall’ansia. Questo rapporto funziona soprattutto in ambito di amicizia, ma quando non c’è alcuna pretesa nei confronti dell’altro.