Chanel Totti pubblica un video che pietrifica il suo pubblico di seguaci: dopo aver lasciato l’Italia, la figlia di Francesco e Ilary fa sapere che…

Nella vita di Chanel Totti tutto sarebbe cambiato nel giro di poche ore. La secondogenita di Ilary Blasi e dell’ex calciatore Francesco Totti, stando alle pubblicazioni che sono apparse di recente tramite il profilo di TikTok, sarebbe volata a Barcellona in compagnia degli amici.

Non sono ancora note le ragioni per le quali la 15enne abbia deciso di lasciare l’Italia. La partenza potrebbe essere dovuta ad un viaggio studio organizzato dalla stessa scuola di Chanel, o potrebbe, più semplicemente, trattarsi di una vacanza che la giovane sta trascorrendo accanto agli amici.

Quel che è certo – e che i suoi canali social ben testimoniano – è che, per la 15enne, il soggiorno a Barcellona sta prendendo una piega inaspettata. Dopo aver lasciato l’Italia, alla figlia di Francesco e Ilary starebbe accadendo qualcosa di assurdo.

Chanel Totti, il VIDEO assurdo. Dopo aver lasciato l’Italia, la figlia di Francesco e Ilary fa sapere che…

Stanno facendo parecchio scalpore le recenti clip che Chanel Totti ha pubblicato tramite l’account di TikTok. La figlia di Ilary e Francesco, partita alla volta di Barcellona assieme a degli amici, sta documentando per filo e per segno ogni avvenimento memorabile di questa vacanza.

Attraverso l’ultimo post di TikTok, in particolare, Chanel ha voluto mostrare ai followers qualcosa di davvero inaspettato. Anziché condividere con il pubblico gli aspetti entusiasmanti del suo soggiorno in Spagna, la Totti ha scelto di immortalarne i “momenti morti”, rigorosamente al fianco della sua amica del cuore.

“Non sappiamo dove andare a pranzo” rivela la 15enne all’interno del video in questione, rapidamente raggiunto da una valanga di likes. Pochi secondi dopo, all’interno della medesima clip, Chanel si lamenta affermando: “ora siamo all’acquario, ma dopo non so quello che faremo“.

Stando a quanto è trapelato grazie ai social, questa vacanza a Barcellona si starebbe svolgendo all’insegna dei dubbi e delle incertezze. Quello che non sembrerebbe mancare, tuttavia, è il sorriso contagioso sul volto di Chanel, che si sta sicuramente divertendo moltissimo accanto ai suoi amici.