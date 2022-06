Charlene di Monaco e Alberto continuano a essere protagonisti di una costante fuga di notizie in merito alla loro crisi coniugale. A minacciare la coppia questa volta un terzo incomodo.

Dalla malattia alla crisi coniugale. L’ultimo anno di Charlene di Monaco è stato segnato da problemi pesanti che l’hanno portata a vivere uno dei capitoli più bui della sua vita.

Ammalatasi di un misteriosa patologia dallo scorso anno, ha vissuto un lungo periodo in una clinica in Svizzera per poi tornare al Principato, ma trovare le cose molto cambiate.

Oltre al gelo dei parenti – in particolare da parte di Carolina di Monaco da sempre sua antagonista – i problemi coniugali con il marito sono cresciuti scatenando costante fughe di notizie.

Alcuni hanno ipotizzato addirittura una possibile separazione in casa della coppia reale: al quadro delicato si aggiunge un retroscena inaspettato che sembra inasprire la situazione, portando ad alimentare le voci sulla fine del loro rapporto.

Charlene di Monaco e Alberto: accade l’inaspettato, tutta colpa di lei

Questa volta ad alimentare la crisi tra Alberto e Charlene di Monaco non sarebbero le loro incomprensioni, ma bensì una terza persona. Si tratta della biondissima Mélanie Laurent, nota attrice, al fianco della quale il figlio di Grace Kelly e Ranieri ha inaugurato – a inizio giugno – l’esposizione ha Mission Polaire presso il Musée Océanographique.

In quel momento Charlene era ko in quanto colpita dal Covid e costretta alla quarantena. Il reale e l’attrice, secondo la stampa francese, si sono mostrati complici durante l’evento, commentando le opere con grande sintonia, per poi posare uno al fianco dell’altro sorridenti.

Non sfugge la somiglianza tra l’attrice e Charlene: entrambe bionde e con gli occhi azzurri, condividono anche i gusti raffinati in fatto di moda. Durante l’evento la Laurent – anche lei impegnata e con un figlio – ha sfoggiato un abito bianco dalla scollatura profonda. Silenzio di tombale da parte della coppia monegasca in merito alla questione: non si è pronunciata sulle indiscrezioni.