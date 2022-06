Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, la loro vita sta per cambiare per sempre. I due, conosciuti a Uomini e Donne, dopo tre anni stanno ancora insieme

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne negli ultimi anni. I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora la loro vita non è stata più la stessa. Lui, tronista che un tempo era stato corteggiatore, con la testa tra le nuvole e la voglia perenne di scherzare, quando ha conosciuto Claudia ha capito da subito di aver trovato la sua anima gemella.

Claudia, più grande di lui di qualche anno, ha fatto fatica all’inizio a gestire i capricci e i modi di fare di Lorenzo. Alla fine è riuscita a fare breccia nel suo cuore come mai nessuno prima era stata in grado e Lorenzo si è ritrovato ad innamorarsi di lei giorno dopo giorno, fino a che non ha preso la decisione di scegliere proprio lei e di portarla a casa con sé.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: i due pronti a diventare genitori

Claudia e Lorenzo hanno cominciato a convivere fin da subito, certi che sarebbero stati insieme per tutta la vita.

Pochi mesi fa, Claudia ha rivelato che le sarebbe piaciuto tanto diventare madre, che ci stavano provando ma che questo bambino proprio non ne voleva sapere di arrivare. Un po’ di settimane fa, invece, i suoi fans hanno cominciato a notare un certo rigonfiamento sulla pancia che ha insospettito l’intero web.

I sospetti erano giusti: Claudia è in dolce attesa. Lo hanno scoperto ad aprile ma, per sicurezza, hanno deciso di annunciarlo soltanto oggi. Sui social sono tantissimi gli auguri per la coppia: Claudia e Lorenzo non ci stanno più nella pelle.