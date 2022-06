Elena Del Pozzo, lutto cittadino nel catanese: oggi i funerali

Lutto cittadino nel paesino di Mascalucia nel catanese: oggi si terranno i funerali della piccola Elena Del Pozzo

Sono previsti oggi i funerali di Elena Del Pozzo, la bambina uccisa dalla madre Martina Patti. La piccola aveva solo cinque anni ed è stata trovato morta in un campo vicino la propria abitazione.

In occasione delle esequie, il sindaco Vincenzo Magra ha stabilito il lutto cittadino. I funerali si terranno nel pomeriggio intorno alle 17 presso la Cattedrale di Catania e saranno officiati dall’arcivescovo monsignor Luigi Renna.

Elena Del Pozzo, i funerali in diretta sui social

L’Amministrazione ha deciso inoltre di sospendere qualsiasi manifestazione pubblica in programma e di esporre le bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali. Sul comunicato ufficiale si legge poi: “I titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive a esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di cordoglio, a partire dalle 17”.

La vicenda di Elena Del Pozzo ha lasciato senza parole tutto il paese ed è stato proprio il sindaco ad affermare: “È doveroso rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell’intera cittadinanza, anche in forma pubblica e istituzionale, in segno di rispetto e di profonda partecipazione al profondo dolore dei parenti della piccola e di tutta la comunità”.

Infatti, i funerali saranno trasmessi in diretta sui canali Facebook e Youtube della Diocesi di Catania e in Tv su Telecolor. Intanto gli esperti continuano a lavorare sul caso e ad analizzare il comportamento dell’assassina. Perché la madre ha ucciso la figlia e quali erano le sue condizioni di salute mentale?

Secondo le prime ricostruzioni, Martina Patti avrebbe dato alla piccola Elena qualche sostanza prima dell’omicidio e lei stessa non sarebbe stata cosciente. A tal proposito, la Procura ha chiesto di fare un esame tossicologico per capire se la bambina aveva assunto farmaci o droghe. La mamma ha confessato di essere stata l’assassina e di aver coperto il volto della figlia con un telo prima di ucciderla.