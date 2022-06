Francesca Ferragni ha partorito, Chiara è diventata zia: “Benvenuto al mondo” – FOTO

Un solstizio d’estate davvero meraviglioso per Francesca che è diventata mamma di un bel maschietto, Chiara ha risposto nel modo più dolce sui social.

Ieri non è stato solo il compleanno del Principe William d’Inghilterra ma anche un giorno speciale per i Ferragni che hanno dato il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia.

Francesca Ferragni ha dato alla luce il piccolo Edoardo, la cui notizia è stata comunicata tramite Instagram pochi minuti fa con un carosello di tre scatti inediti della nuova famigliola felice ancora sul letto dell’ospedale in cui si trovano.

Abbracciati sul lettone della clinica, il pupo è attaccato al seno della mamma parzialmente coperto dal lenzuolino bianco, mentre il papà lo osserva incuriosito e stupefatto della sua perfezione.

“21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi ❤️”, ha scritto la neo mamma per dare il benvenuto alla sua creatura, un solstizio d’estate con i fiocchi per lei e papà Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni, è nato il primo figlio. Chiara risponde così

Il posto è già stato ricondiviso anche da Chiara nel suo profilo Instagram in cui ha accolto il suo primo nipotino con un messaggio davvero commovente “Welcome to the family Edo 💖 Congrats Francesca e Riccardo. Siete stupendi!”.

“Per la terza volta zia, sono così felice per voi”, ha invece commentato la sorella Valentina che dopo Leone e Vittoria ora è zia anche dell’altra sua sorella maggiore.

In men che non si dica sono piovuti migliaia di commenti di amici e fan sotto i rispettivi post social che si congratulano per la bella notizia e fanno tanti auguri al piccolino che è uno dei pochi maschietti in una famiglia composta prevalentemente da donne.

Francesca e Riccardo hanno rivelato anche che presto convoleranno a nozze, e i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita insieme. Per il momento però si godranno il bambino che darà loro grandissima gioia e felicità.