Gerry Scotti rivelato una shoccante verità, nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile ed invece è successo.

Gerry Scotti, all’anagrafe Virgilio Scotti, è nato a Camporinaldo (Pavia), il 7 agosto del 1956. Vissuto in una famiglia molto modesta, padre operaio e madre casalinga, è riuscito a coronare il suo sogno, diventando uno dei capisaldi della televisione italiana. La sua carriera inizia in Radio Hinterland Milano2, grazie a Claudio Cecchetto, nei primi anni ’80, sbarca finalmente in televisione.

Il suo esordio avviene nel 1983 su Italia 1, da quel momento la carriera di Gerry è stata inarrestabile. Il conduttore ha collezionato molti successi ed ha all’attivo 700 prime serate ed oltre 800 puntate di rilievo nel palinsesto televisivo, specie sulle reti Mediaset. Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, il matrimonio si è concluso nel 2002, i due hanno messo al mondo Edoardo. Dopo Patrizia, Gerry si è unito a Gabriella Perino ritrovando la serenità perduta.

Gerry Scotti, la confessione shock sulla morte della madre

Il video è diventato virale su Tik Tok, Gerry è ospite in una trasmissione e racconta un retroscena agghiacciante della sua vita. La madre era appena morta, il fatto risale a circa 20 anni fa, si trovava nell’obitorio dell’ospedale e mentre pregava per l’anima appena dipartita, di fianco c’era un chiassoso gruppo di persone che piangeva una salma.

Le persone nella stanza, hanno immediatamente riconosciuto Gerry, affranto e sconsolato per il lutto subito. In poco tempo, il conduttore, si è ritrovato circondato da diverse persone armate di carta e penna, per farsi rilasciare un autografo. Il momento è stato esilarante e pietoso allo stesso tempo.

Gerry, spaesato e confuso, non sapeva che fare, guarda la madre e comincia a firmare autografi per la folla accorsa a vedere la star in obitorio. Inutile dire che la faccenda è di poco gusto.

Questa confessione ha sconvolto milioni di fan, “Sei un gran signore da sempre”, scrive qualcuno sotto al video, “Giuro e una persona con un cuore d’oro, ma la gente non capisce che le persone famose hanno anche una vita privata con i loro problemi”, dice qualche altro.