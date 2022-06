Un veterinario di 38 anni è morto ieri pomeriggio in un terribile incidente a Grignasco, in provincia di Novara. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Ennesima vittima sulle strade italiane. Un giovane veterinario di 38 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Grignasco. Il 38enne era a bordo delle sua moto che, per ragioni ancora da accertare, si è schiantata con un camion ad un incrocio.

Dopo lo scontro, il centauro è finito sotto il mezzo pesante rimanendo schiacciato. Nulla hanno potuto fare i soccorsi del 118 che, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine, hanno dichiarato il decesso del 38enne.

Gian Paolo Tonetti, veterinario 38enne di Valduggia (Vercelli), è la vittima del drammatico incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, martedì 21 giugno, a Grignasco, piccolo centro in provincia di Novara.

Stando alle prime informazioni sul sinistro, come riportano alcune fonti locali tra cui Novara Today, il giovane veterinario stava percorrendo la strada provinciale in sella alla sua moto, quando giunto all’altezza dell’incrocio con via Peretti si è scontrato con un camion. Un urto molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il motociclista terminando poi sotto il mezzo pesante.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, giunti sul posto a bordo di diversi mezzi. I pompieri hanno estratto il 38enne da sotto il camion e lo hanno affidato ai sanitari che, purtroppo, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono arresi dichiarandone il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate.

Saranno gli accertamenti e le indagini della Polizia Stradale e della Polizia Locale a far chiarezza sulla dinamica e le cause del sinistro, ancora del tutto da accertare. Per consentire le operazioni di soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine, riferisce Novara Today, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per alcune ore.