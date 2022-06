Deceduta oggi a Vigonovo, stroncata da un male incurabile

È morta oggi Laura De Rovere, di Vigonovo, in provincia di Pordenone. La comunità si chiude in un lutto cittadino. La donna, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre, è deceduta a causa di un male incurabile; a piangerla, oltre ai tantissimi amici, anche il marito e i tre figli. Previsti per questo venerdì i funerali.

Laura De Rovere lavorava nell’ambito del commercio ed era co-titolare del negozio Primigi del piccolo paese, nella zona del comune di Fontanafredda. Una personalità piena di gioia e sempre solare, che ha lasciato troppo presto i suoi cari: il marito Andrea Barbieri, i genitori Nora e Claudio, e in primo luogo i suoi tre figli. Proprio insieme alla mamma aveva iniziato, sin da giovanissima, la gavetta nel settore commerciale: ancora prima dei diciotto anni, infatti, l’aveva affiancata e aiutata con l’edicola di famiglia, alternando lo studio al lavoro.

Si stringe in cordoglio anche l’intera comunità di Vigonovo (Friuli Venezia Giulia). La cinquantenne, sempre piena di idee e di iniziativa, spesso proponeva progetti ed eventi di beneficenza da realizzare nel piccolo centro cittadino; sul profilo social facebook del marito della donna stanno arrivando tanti messaggi di condoglianze e belle parole in sua memoria: un tributo a lei che si era fatta conoscere per quella che era, guadagnandosi il bene di tutti.

“Il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre, nessuno penso possa ricordarti diversamente.. questo e la tua anima bella sono immortali!” questo è solo uno dei tanti pensieri, che la comunità di Vigonovo sta avendo per Laura.

A portarla via questa mattina, purtroppo, un male incurabile. Il decesso è avvenuto oggi all’Ospedale civile di Pordenone. Intanto il negozio che gestiva rimarrà chiuso per lutto. Anche la squadra di calcio che Andrea allena ha mandato in mattinata un sentito messaggio di condoglianze ala famiglia.

La celebrazione del funerale è prevista, invece, per il prossimo venerdì. La funzione avrà luogo nella chiesa arcipretale di riferimento del paesino in provincia di Pordenone.