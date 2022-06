Lidl, “Li voglio”: il prodotto più buono ha una forma insolita – FOTO

Avete visto le ultime offerte di Lidl? In arrivo molte promozioni per i clienti: affrettatevi e fate la spesa conveniente

Gli italiani non possono farne a meno, Lidl è una catena di supermercati molto amata che presenta sempre offerte imbattibili. Vi sono promozioni di vario tipo ed ogni mese i professionisti del settore mettono a disposizione codici di sconto per i clienti.

Attualmente, l’azienda lavora anche attraverso i social dove si fa conoscere da un target di persone più ampio. Proprio in rete vengono esposti i prezzi e i pezzi in promozione cosicché i clienti possano arrivare preparati.

Lidl, il prodotto più amato dagli italiani: che bontà

“Ogni mattina, nella savana, un cliente Lidl prende i suoi biscotti Safari Mix e sa che potrà gustarseli come preferisce per iniziare la giornata da leone” è la didascalia che appare sotto alla foto della confezione di biscotti di Lidl pubblicata sul profilo ufficiale dell’azienda.

Secondo quanto testimoniano i negozianti dei vari punti vendita, questi biscotti sono i più gettonati sul mercato e sono tanti i clienti che li richiedono.

Grandi e piccini, le confezioni vanno a ruba e i dolcetti a forma di animali rendono la colazione o la merenda ancora più speciale. Per i piccini è un modo diverso di mangiarli, gli adulti tornano indietro nel tempo e si lasciano coccolare dalla dolcezza del prodotto.

“Li voglio” scrive qualcuno sotto al post diventato virale, qualcun altro ha aggiunto: “Presi“.

Tra le ultime foto di prodotti pubblicati sui social spunta anche l’infuso al gusto di Mojito, Sex On The Beach e Blueberry Daiquiri.

La bevanda ha già conquistato tutti e sono in tanti ad averla provata. “Meglio infusi che fusi. Salvati dal caldo con nuovi deliziosi modi per rinfrescarti” si legge sotto al post che ha già fatto il giro del web. Lidl sa come attirare l’attenzione dei follower che seguono la pagina ufficiale sui social e come conquistare la fiducia e la stima dei clienti che da anni fanno la spesa nei vari punti vendita.