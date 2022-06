Le esclamazioni si moltiplicano di fronte all’assoluta bellezza di Miriam Leone che osa liberamente vestirsi solo di oro di fronte ai suoi spettatori.

Una comoda sedia blu e la vista giusta sul mare permettono all’attrice Miriam Leone di lasciarsi pienamente andare. Un gesto, quest’ultimo, si confesserà più tardi: “mai desiderato così tanto…” e che porta con sé la promessa oggi di un “sogno ad occhi aperti”.

“Miglior attrice commedia” ai Nastri D’Argento 2022 poche ore fa, la protagonista di “Corro Da Te”, in seguito a “Marylin Ha Gli Occhi Neri”, non è mai stata così luminosa. Dopo aver preso parte al favoloso evento firmato dalla maison Bulgari nella Ville Lumière, alcune settimane fa, l’attrice catanese ha promosso altrettanto profumatamente la nuova linea di Guerlain. Una vera collezione di successi, in così poco tempo, non avrebbero potuto infine confermarsi che con quest’ultima soddisfacente premiazione. Ma, un’ulteriore sorpresa, non si è fatta attendere generando ora una reazione d’incontenibile ammirazione verso l’interprete dal meraviglioso sorriso.

“Mai desiderato così tanto…” Miriam Leone si lascia andare vestita solo di oro – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pamela Prati, spunta la FOTO di vent’anni fa: nessuno l’aveva riconosciuta, impressionante!

Il backstage della nuova campagna L’Oréal Paris ha infatti come sua inebriante protagonista la bellissima attrice dalla rossa chioma.

A pochi minuti dall’apparizione della sua ultima coppia di scatti su Instagram i suoi fan hanno manifestato il loro entusiasmo a più riprese, colmando il post dell’attrice di migliaia di apprezzamenti.

Dietro le quinte l’attrice dagli occhi verdi ha voluto continuare i suoi ringraziamenti nei confronti dell’azienda dedita al settore beauty & cosmesi per aver reso la serata della premiazione ai Nastri D’Argento così speciale ancor più “da sogno“.

Il make-up in rosa unito a “un momento di grande gioia” è culminato in queste ore con un nuovo sodalizio firmato dalla celebre ironia dell’attrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile, il racconto inedito e senza filtri: “Mi vergognavo un sacco”

Ad unirsi alla scelta di un abito in seta e dalla texture in total gold, come le sue décolleté, sarà la battuta conclusiva di Miriam ha riempire stavolta di gioia i suoi fan. Con un casquè in comoda seduta, l’attrice pronuncerà attraverso la didascalia: “dai che rinfresca“.